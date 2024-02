65 Zoll QLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 144Hz & FALD im Amazon-Angebot

Den 4K Smart-TV TCL T8A QLED bekommt ihr bei Amazon jetzt in 65 Zoll günstig wie nie.

Bei Amazon bekommt ihr gerade den 65 Zoll großen QLED 4K-Fernseher TCL T8A zum absoluten Schnäppchenpreis: Der mit einem 144Hz-Display ausgestattete Smart TV ist ohnehin schon auf sehr günstige 839€ reduziert. Wenn ihr auf der Produktseite das Kästchen neben „Coupon“ anklickt, spart ihr nun aber noch 40€ zusätzlich und landet somit bei 799€. Laut Vergleichsplattformen gab es den Fernseher noch nie so günstig.

Der Gutschein soll laut Amazon noch bis zum 29. Februar gelten, Preis und Verfügbarkeit des Fernsehers können sich aber jederzeit ändern. Wir empfehlen euch daher, besser nicht bis zum allerletzten Tag zu warten.

Wie gut ist der TCL T8A QLED 4K-TV?

QLED und leuchtende Farben: Für seinen Preis bietet der TCL T8A eine hohe Bildqualität. Er verfügt über ein kontrastreiches VA-Panel und benutzt die QLED-Technik, um die Farbwiedergabe zu verbessern. Dank einer hohen Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 cd/m2 laut Hersteller kann er zudem HDR gut ausnutzen und für leuchtende Farben sorgen. Sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ werden unterstützt.

Fürs seinen moderaten Preis bietet der 4K-TV TCL T8A eine Menge Features.

Full Array Local Dimming: Außerdem bietet der TCL T8A Full Array Local Dimming (FALD), um den Kontrast und die Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen weiter zu verbessern. Dadurch hebt er sich vom ähnlich guten und günstigen Konkurrenten Hisense E7KQ Pro ab. Bei FALD wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, um der Bildqualität von OLED-TVs nahe zu kommen.

Toll für PS5 & Xbox Series X: Beim Gaming punktet der TCL T8A durch sein 144Hz-Display und HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist dadurch das Maximum von bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Der niedrige Input Lag sorgt dafür, dass ihr schnell reagieren könnt. Durch VRR und ALLM wird Screen Tearing verhindert und beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus geschaltet.

Viele Apps & Sprachsteuerung: Durch das Google-TV-Betriebssystem bietet der TCL T8A einen sehr guten App-Support, so ziemlich alle bekannten Streaming-Dienste werden unterstützt. Zur komfortablen Bedienung trägt die Sprachsteuerung per Google Assistant bei, die ohne Fernbedingung durch ein in den TV integriertes Mikro funktioniert, welches sich selbstverständlich auch abschalten lässt.

