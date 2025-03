65 Zoll QLED-TV zum besten Preis 2025 im Amazon-Angebot: Der perfekte 4K-Fernseher für alle mit kleinem Budget!

Gute Bildqualität und 65 Zoll zum Sparpreis: Mit diesem 65 Zoll QLED-4K-Fernseher geht das. Zumindest, wenn ihr ihn bei Amazon im Angebot kauft.

Das perfekte Angebot für alle, die einen neuen 4K-Fernseher in stattlicher Größe und mit ordentlicher Qualität zu einem möglichst günstigen Preis abstauben wollen: Bei Amazon könnt ihr euch gerade den 65 Zoll großen QLED-Fernseher Hisense E7NQ günstig schnappen. Durch einen Rabatt von 320€ bekommt ihr den Smart-TV jetzt laut Vergleichsplattformen so günstig, wie es ihn seit dem letzten Black Friday Sale nirgendwo mehr gab:

Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, könnte sich der Preis jederzeit wieder ändern. Falls ihr lieber einen 65-Zoll-Fernseher einer höheren Preisklasse haben möchtet, hat Amazon übrigens auch hierfür gerade ein paar preiswerte Deals zu bieten:

QLED 4K-TV Hisense E7NQ mit 65 Zoll: Ein echter Preis-Leistungs-Tipp!

Die QLED-Technologie sorgt beim Hisense E7NQ 4K-TV für kräftige und akkurat dargestellte Farben.

Der Hisense E7NQ ist ein 4K-Fernseher aus 2024, der eigentlich zur unteren Preisklasse gehört, dafür aber eine erstaunlich hohe Bildqualität bietet. Das liegt natürlich zu einem erheblichen Teil an der QLED-Technologie. QLED-Fernseher verwenden eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots, was zu einer besseren Farbdarstellung führt.

Außerdem kommt bei der 65-Zoll-Version des E7NQ ein VA-Display zum Einsatz, das einen höheren Kontrast bietet als die bei vielen anderen günstigen Fernsehern verwendeten IPS-Displays. Was dem günstigen Hisense-Fernseher im Vergleich zu teureren 4K-TVs hingegen fehlt, ist die hohe Spitzenhelligkeit, die nötig ist, um HDR voll ausnutzen zu können. Trotzdem wird immerhin Dolby Vision unterstützt, was gerade zu diesem Preis nicht selbstverständlich ist.

Für seinen Preis bietet der 4K-Fernseher Hisense E7NQ eine ganze Menge an Features. Ihr müsst euch aber mit 60Hz begnügen.

Wie üblich in der Preisklasse müsst ihr euch zudem mit einem 60Hz-Display begnügen, weshalb ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X nicht über 60 FPS bei 4K-Auflösung hinauskommt. Falls euch das nicht genügt, empfehlen wir euch alternativ den TCL T8B, den es aktuell bei Amazon ebenfalls recht günstig gibt. Für 120€ mehr bekommt ihr hier 65 Zoll und ein 144Hz-Display bei ansonsten ähnlichem Qualitätsniveau.

Von den 60Hz abgesehen bekommt ihr jedoch auch mit dem Hisense E7NQ eine gute Gaming-Performance. Der Input Lag ist sehr niedrig. Ihr braucht also nicht zu befürchten, dass ihr in schnellen Multiplayer-Matches durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werdet. Auch VRR wird unterstützt, der Fernseher synchronisiert seine Framerate also mit der eurer Konsole, um Screen Tearing zu verhindern.