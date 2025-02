65 Zoll QLED-TV günstig wie nie im Angebot: Diesen 4K-Fernseher haut Amazon jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis raus!

Bei Amazon gibt's jetzt einen 65 Zoll großen QLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten. Was er bietet, verraten wir euch hier.

Ihr sucht nach einem neuen 4K-Fernseher, der wenig kostet, aber trotzdem eine stattliche Größe und ein gutes Bild bietet und zudem auch noch alle wichtigen Streaming-Apps unterstützt? Dann aufgepasst: Bei Amazon gibt es gerade den 65 Zoll großen TCL T7B QLED-TV zum Top-Preis im Sonderangebot! Laut Vergleichsplattformen war der 4K-Fernseher noch nie zuvor so günstig zu bekommen:

Aktuell bezahlt ihr nur noch 499€, was auch im Vergleich zu anderen QLED-TVs dieser Größe ein hervorragender Preis ist. Ein Beispiel: Für den Samsung Q60D, der sich auf einem ähnlichen Qualitätsniveau bewegt, bezahlt ihr bei 65 Zoll momentan mindestens 736€! Wie lange der Deal noch gilt, verrät Amazon nicht. Der Preis des TCL T7B kann sich also jederzeit ändern.

QLED, hoher Kontrast & Google TV: Das bietet der günstige 65 Zoll 4K-Fernseher

Für seinen Preis bietet der TCL T7B QLED 4K-Fernseher ein tolles Bild und dank seines schlanken Designs macht er sich auch gut an der Wand.

Der TCL T7B, der bei anderen Händlern zum Teil auch als TCL C655 verkauft wird, ist ein im Mai 2024 erschienener 4K-Fernseher, der preislich zwar dem Low-Budget-Bereich zuzurechnen ist, aber trotzdem eine gute Bildqualität bietet. Der Kontrast reicht zwar nicht an teure OLED- oder Mini-LED-Fernseher heran, ist aber trotzdem recht hoch, da ein VA-Panel mit tiefem Schwarz zum Einsatz kommt.

Außerdem punktet der TCL T7B bei der Farbdarstellung: Die QLED-Technologie sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für kräftige, akkurat dargestellte Farben, denen ihr durch die Aktivierung von HDR-Formaten wie HDR10+ und Dolby Vision zusätzlich ein besonderes Leuchten verleihen könnt.

Dank einer Spitzenhelligkeit von maximal 450 cd/m2 kann HDR weit besser ausgenutzt werden als bei vielen anderen Low-Budget-TVs, wobei High-End-Fernseher natürlich auch in dieser Hinsicht mehr bieten. Die Spitzenhelligkeit des schon erwähnten, deutlich teureren Samsung Q60D liegt übrigens ebenfalls ungefähr bei 400 bis 450 erwähnten,/m2.

Mit seinen zahlreichen Features schneidet der 4K-TV TCL T7B sowohl beim Gaming als auch beim Streaming gut ab, obwohl er kein 120Hz-Display besitzt.

Der größte Nachteil des TCL T7B ist, dass er lediglich ein 60Hz-Display besitzt. Das ist für diese Preisklasse zwar normal und bei einer Größe von 65 Zoll auch noch zu verschmerzen (eine hohe Bildwiederholrate ist desto wichtiger, je größer ein Fernseher ist). Wenn ihr aber aus der PS5 oder der Xbox Series X das absolute Maximum von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herauskitzeln wollt, dann müsst ihr zum TCL T8B mit 144Hz greifen. Diesen gibt es gerade ebenfalls bei Amazon im Angebot, er ist aber 150€ teurer.

Von dieser Einschränkung abgesehen ist der TCL T7B übrigens gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag ist niedrig und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Auch über den App-Support braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Der TCL T7B verwendet als Betriebssystem nämlich Google TV mit einer riesigen Auswahl an Streaming-Diensten. Noch dazu bekommt ihr freihändige Sprachsteuerung per Google Assistant geboten.