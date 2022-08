70 Zoll QLED-TV: Samsung 4K-Fernseher jetzt bei Amazon günstig im Angebot sichern

Falls ihr einen großen Fernseher mit gutem Bild haben, aber nicht zu viel bezahlen wollt, habt ihr Glück. Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade den 70 Zoll großen 4K-Fernseher Samsung QLED GQ70Q60A günstig im Angebot, und zwar für nur 749€. Hier geht’s zum Deal:

Amazon ist mit diesem Preis laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter für das Modell, und zwar mit einem stattlichen Abstand von über 130€ beziehungsweise sogar von über 150€, wenn man die Versandkosten der anderen Händler einberechnet. Generell sind 749€ für einen QLED-Fernseher dieser Größe ein ziemlich günstiger Preis.

Wie gut ist der Samsung QLED Q60A?

Bildqualität: Der Samsung QLED Q60A ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Von günstigeren Modellen hebt er sich unter anderem durch die QLED-Technik ab, bei der eine Beschichtung mit sogenannten Quantum Dots für bessere Farbdarstellung sorgt. Auch die Spitzenhelligkeit ist deutlich höher als bei Low-Budget-TVs, wodurch HDR besser ausgenutzt werden kann. Mit teuren Modellen kann er in dieser Hinsicht trotzdem nicht mithalten. Immerhin hat er aber durch sein VA-Display einen hohen Kontrast.

Gaming: Mit gut 10 ms bei 60 Hz verfügt der Samsung QLED Q60A über einen niedrigen Input Lag und ist insofern gut fürs Gaming geeignet. Allerdings hat er nur ein 60-Hz-Display und somit kein richtiges HDMI 2.1. Ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Auch VRR wird nicht unterstützt, aber immerhin ist ALLM dabei. Der Fernseher schaltet also beim Spielen an der Konsole automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

OS & Sound: Wie alle aktuellen Samsung-Fernseher zeichnet sich der Samsung Q60A zudem durch das Betriebssystem Tizen aus, das nicht nur komfortabel zu bedienen ist, sondern auch einen sehr guten App-Support bietet. Die beiden 10-Watt-Lautsprecher sind hingegen nur Durchschnitt. Wer echtes Kino-Feeling will, sollte mit einem externen Soundsystem nachhelfen.

Mehr über den Samsung QLED Q60A und wie er im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, könnt ihr in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung nachlesen:

