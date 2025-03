Ein komplettes 7.1 Soundsystem für unter 200 Euro? Das geht! Und es hat viel mehr drauf als ihr denkt!

Für unter 200 Euro bekommt ihr hier ein Set aus einer Soundbar, vier Speakern und einem Subwoofer.

Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass der Sound aus TV-eigenen Lautsprechern immer relativ bescheiden klingt. Oder um es direkter zu sagen: TV-Sound ist nie wirklich gut. Deswegen lohnt sich ein Upgrade in Form einer Soundbar enorm. Wer es aber nicht dabei belassen will, kann sich dieses 7.1 Soundsystem zulegen und dem Begriff Surround Sound eine neue Bedeutung verleihen. Mit dem Ultimea Aura A60 bekommt ihr so ein Soundsystem momentan für unter 200 Euro bei Amazon.

Echter Surround-Sound: Das alles kann ein 7.1 Soundsystem leisten

Lasst mich euch zunächst kurz erklären, was mit 7.1 Soundsystem überhaupt gemeint ist. Das ist nämlich ziemlich einfach zusammengefasst: Die vordere Zahl beschreibt die Anzahl der Kanäle, über die der Sound ausgespielt wird, in diesem Fall also sieben. Drei erfolgen über die zentrale Soundbar, die zusätzlichen vier kommen von den Surround-Lautsprechern. Die hintere Zahl beschreibt die Anzahl der Subwoofer im System, in diesem Fall also einer.

Während die Soundbar und zwei der Speaker euch frontal beschallen, wird der Rest des Audiosystems hinter euch angebracht.

Das Ulitmea Aura A60 besteht also aus einer Soundbar, vier Surround-Speakern und einem Subwoofer – und das alles für unter 200€!

Dolby Atmos Klang und präziseste Sound-Abstimmung waren selten günstiger

Durch die Verteilung der verschiedenen Speaker an verschiedenen Orten im Raum ist fulminanter 3D-Sound quasi vorprogrammiert. Das gilt aber nicht nur eure Serienabende oder beim Zocken, sondern auch beim Musik hören. Ihr werdet sehr wahrscheinlich neue Details und Muster in euren Lieblingsliedern entdecken, von denen ihr noch nicht einmal wusstet, dass sie existieren.

So in etwa müsst ihr euch die Klangkuppel vorstellen, die das Soundsystem in euer Wohnzimmer bringen wird.

Und mit der Ultimea App könnt ihr euer 7.1 Soundsystem perfekt auf eure Vorlieben abstimmen. Euch stehen über 100 Voreinstellungen zur Verfügung, mit denen ihr zwischen Sound für Filme, Games oder Musik hin und her wechseln könnt. Es gibt sogar Einstellungen für verschiedene Musikgenres wie Klassik, Rock oder Hip Hop. Wem das nicht reicht, kann natürlich auch manuell nachjustieren und den Sound bis ins kleinste Detail abstimmen.

Verbinden könnt ihr das System mit verschiedensten Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI eARC für eine besonders stabile Signalübertragung zwischen den einzelnen Lautsprechern. Ihr könnt das 7.1 Soundsystem aber auch via Bluetooth mit eurem Handy koppeln.

Es soll doch lieber ein 5.1 Soundsystem sein?

Wem das Konzept 7.1 vielleicht aufgrund seiner räumlichen Lage oder aus einem anderen Grund nicht zusagt, der wird vielleicht mit einem 5.1 Soundsystem glücklicher. Und da habe ich gerade auch ein passendes Angebot für euch: Das Logitech Z906 5.1 Soundsystem bekommt ihr auf Amazon gerade ebenfalls im Angebot für nur ein klein bisschen mehr Geld, bekommt hier aber eine Decoder-Station mit dazu.

Für unter 200 Euro bekommt ihr von Ulitmea einiges an Qualität und Flexibilität geboten. Wer für guten Sound keine Unsummen ausgeben will, der sollte sich das Angebot unbedingt mal etwas genauer ansehen.