75 Zoll 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeit im Amazon-Angebot: Dieser günstige Google-TV ist toll für Streaming & Filmabende!

Diesen ansehnliche 75 Zoll großen 4K Smart-TV gibt es bei Amazon gerade zum laut Vergleichsplattformen besten Preis überhaupt.

Wenn ihr einen stattliche 75 Zoll großen 4K-Fernseher mit guter Bildqualität zu einem möglichst günstigen Preis abstauben wollt, findet ihr gerade bei Amazon ein richtiges Schnäppchen. Dort könnt ihr nämlich jetzt den Google-TV TCL 75V6B zum laut Vergleichsplattformen günstigsten Preis aller Zeiten abstauben. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Ihr zahlt nur noch 555€, ein Top-Preis für einen 4K-TV dieser Größe. Einen Haken hat die Sache allerdings: Auf die Lieferung müsst ihr nach derzeitigem Stand einige Wochen warten. Amazon scheint den Fernseher nämlich bereits nicht mehr auf Lager zu haben und muss erst für Nachschub sorgen. Es ist deshalb sehr gut möglich, dass der günstige 75-Zoll-TV bald vollständig ausverkauft ist.

Hoher Kontrast & toll fürs Streaming: Das kann der günstige 75 Zoll 4K-Fernseher

Mit High-End-4K-Fernsehern kann er zwar nicht mithalten, trotzdem bietet der TCL V6B ein gutes Bild, nicht zuletzt dank des hohen Kontrasts seines VA-Displays.

Auch wenn der 2024 erschienene TCL V6B (der nahezu identisch ist mit dem außerhalb Deutschlands vertriebenen TCL P655) zur unteren Preisklasse der 4K-Fernseher gehört, kann sich seine Bildqualität durchaus sehen lassen. Er verwendet ein VA-Panel mit vergleichsweise hohem Kontrast, was vor allem bei Filmabenden in dunklen Räumen von Vorteil ist. Hier fallen schwacher Kontrast und schlechte Schwarzwerte nämlich besonders stark auf.

Außerdem bekommt ihr eine Direct-LED-Beleuchtung, die für eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms sorgt, was bei Low-Budget-TVs nicht immer der Fall ist. Wie bei allen 4K-Fernsehern in diesem Preisbereich ist die Spitzenhelligkeit mit 350 cd/m2 allerdings nicht besonders hoch, weshalb der TCL V6B mit HDR nicht so gut für strahlende Farben sorgen kann wie teure TVs. Wer hier höhere Ansprüche hat, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Das Google TV-Betriebssystem sorgt für hervorragenden App-Support und ermöglicht die Sprachsteuerung per Google Assistant.

Zu den größten Vorteilen des TCL V6B gehören sein Google TV-Betriebssystem und seine Komfort-Features. Ihr bekommt nicht nur umfangreichen App-Support, der fast alle auch nur halbwegs bekannten Streaming-Dienste unterstützt, sondern auch Sprachsteuerung per Google Assistant. Dadurch könnt ihr die gewünschten Filme und Serien schnell suchen, ohne ihre Titel kompliziert per Fernbedienung eingeben zu müssen.

Fürs Gaming ist der TCL V6B ebenfalls gut geeignet. Da er ein 60Hz-Display besitzt, müsst ihr euch zwar selbst auf der PS5 und der Xbox Series X mit maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung zufriedengeben. Mehr ist mit den allermeisten Spielen allerdings ohnehin nicht möglich. Der Input Lag ist niedrig, ihr braucht also nicht zu befürchten, dass ihr in schnellen Multiplayer-Partien durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werdet. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.