75 Zoll 4K-TV im Angebot: Jetzt 600€ Rabatt auf LG-Fernseher aus 2023 sichern

Bei Otto könnt ihr jetzt einen 4K-Fernseher von LG mit 75 Zoll günstig abstauben.

Bei Otto könnt ihr gerade den 2023 erschienenen 4K-Fernseher LG UR 78006 günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit stolzen 75 Zoll bezahlt ihr jetzt nur noch 899€, was immerhin 600€ weniger sind als die unverbindliche Preisempfehlung. Noch günstiger bekommt ihr den Smart-TV laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Der Deal ist Teil der Angebote der Woche bei Otto, die noch bis Dienstag laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Falls euch 75 Zoll noch nicht genug sind, könnt ihr dort übrigens auch die 86-Zoll-Variante des LG UR78006 günstiger bekommen. Bei dieser ist der Rabatt mit 700€ im Vergleich zur UVP sogar noch etwas größer, trotzdem zahlt ihr mit 1399€ deutlich mehr:

Was bietet der LG UR78006?

Der LG UR78006 bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen niedrigen Input Lag.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Der LG UR78006 ist ein erst vor wenigen Monaten erschienener 4K-Fernseher, der für seinen niedrigen Preis eine gute Bildqualität bietet. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels zwar nicht sonderlich hoch, dafür bekommt ihr auch bei schrägem Blickwinkel noch ein ansehnliches Bild. Von HDR solltet ihr nicht zu viel erwarten, da die Spitzenhelligkeit nicht allzu hoch ist, aber immerhin sorgt Direct LED für eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung des Displays.

Niedriger Input Lag: Der Input Lag beträgt bei 60Hz nur circa 10 ms, was den LG UR78006 gut fürs Gaming geeignet macht. Wie alle günstigen 4K-Fernseher verfügt er allerdings nicht über ein 120Hz-Display und bietet daher auch kein richtiges HDMI 2.1, weshalb ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 4K 60fps beschränkt bleibt. Immerhin ist ALLM mit dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

