75 Zoll QLED 4K-Fernseher günstig wie nie: Ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt's selbst am Black Friday selten!

Diesen 75 Zoll großen QLED 4K-Fernseher gibt es bei Amazon schon vor dem Black Friday zum Bestpreis.

Eigentlich läuft der große Black Friday Sale bei Amazon erst ab dem 21. November, dennoch startet der Händler schon seit Tagen immer wieder neue frühe Black-Friday-Angebote. Dadurch könnt ihr jetzt einen stolze 75 Zoll großen QLED 4K-Fernseher mit Mini-LED-Display und 144Hz, der bei Filmabenden ebenso gut abschneidet wie beim Gaming, zum Schnäppchenpreis abstauben. Laut Vergleichsplattformen ist das Modell günstig wie nie zuvor:

Vermutlich wird das Angebot bis zum Ende des Amazon Black Friday Sales am 2. Dezember laufen, konkrete Angaben dazu macht Amazon derzeit aber nicht. Der Fernseher könnte also auch schon früher wieder teurer werden.

Der TCL QM8B: hohe Bildqualität dank QLED, Mini-LED und HDR!

Für seinen Preis bietet der TCL QM8B QLED-TV eine erstaunliche Menge an Features.

Der TCL QM8B ist ein 4K-Fernseher, der an der Grenze zwischen gehobener Mittelklasse und High End angesiedelt ist. Zu seinen Vorteilen gehört die QLED-Technologie, bei der eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine Verbesserung der Farbdarstellung gesorgt wird. Da er über eine sehr hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1300 cd/m2 verfügt, kann er den Farben mithilfe von HDR zudem ein besonderes Strahlen verleihen.

Außerdem verfügt der TCL QM8B über ein Mini-LED-Display und Full Array Local Dimming. Er setzt also besonders kleine Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung ein. Hierdurch kann der Bildschirm besser in verschiedene Zonen eingeteilt werden, deren Helligkeit einzeln reguliert wird. Das erhöht den Kontrast und sorgt für eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Die 75-Zoll-Version verfügt über mehr als 500 dieser Zonen.

An das perfekte Schwarz und den unendlich hohen Kontrast eines OLED-TVs kommt der TCL QM8B zwar trotzdem nicht ganz heran, er ist jedoch nicht weit davon entfernt. Da ihr selbst für den relativ günstigen OLED-Fernseher LG OLED B4 in der Größe 75 Zoll derzeit 800€ mehr bezahlen würdet, bietet der TCL QM8B somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tolle Gaming-Performance durch 144Hz-Display & HDMI

Auch beim Gaming liefert der TCL QM8B dank seines 144Hz-Displays eine tolle Leistung ab.

Ein weiterer großer Vorteil des TCL QM8B ist sein 144Hz-Display, durch das selbst die schnellsten Bewegungen flüssig dargestellt werden können. Das ist natürlich ganz besonders nützlich beim Gaming. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dank HDMI 2.1 die volle Power von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Für die vollen 144 FPS braucht ihr einen schnellen Gaming-PC.

Der Input Lag des 4K-Fernsehers ist ebenfalls niedrig und in der Praxis nicht wahrnehmbar. Ihr braucht also nicht zu befürchten, dass ihr beim Spielen durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werdet. Durch ALLM wird beim Gaming automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. VRR synchronisiert die Framerate des TVs und der Konsole und verhindert so hässliches Screen Tearing.

