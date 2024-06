75 Zoll QLED 4K-TV im Amazon-Angebot: Bei diesem 144Hz-Fernseher solltet ihr besser nicht bis zum Prime Day warten!

Den erst kürzlich erschienenen QLED 4K-TV Hisense U7NQ gibt's bei Amazon jetzt in der 75-Zoll-Version günstiger. Ihr bekommt sogar noch Cashback dazu!

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 75 Zoll großen und mit einem hochwertigen Mini-LED-Display ausgestatteten QLED 4K-TV günstig abstauben. Den erst vor ein paar Monaten erschienenen Hisense N7NQ bekommt ihr stolze 600€ günstiger im Vergleich zum UVP. Es kommt aber noch besser: Wenn ihr bis zum 14. Juli (und somit vor dem Prime Day am 16. und 17. Juli) bestellt, könnt ihr sogar noch 150€ Cashback von Hisense bekommen.

Leider ist der Fernseher recht begehrt, deshalb kann es sein, dass ihr ein paar Wochen auf die Lieferung warten müsst. Alternativ findet ihr ihn aber auch noch zu einem ähnlich guten Preis bei Otto. Hier ist er besser verfügbar und theoretisch sogar günstiger, allerdings kommen noch Versandkosten hinzu. Um die 150€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den 4K-TV bis zum 14. August bei Hisense registrieren.

Der neue Hisense U7NQ: Was kann der QLED 4K-TV mit 144 Hz?

Bildqualität nahe an OLED-TVs!

Für seine Preisklasse verfügt der Hisense U7NQ über eine beeindruckende Menge an Features.

Der Hisense U7NQ ist ein 4K-Fernseher aus 2024, dessen Bildqualität nicht weit von High-End-OLED-TVs entfernt ist. Grund dafür ist in erster Linie das Mini-LED-Display: Die winzig kleinen Dioden der Hintergrundbeleuchtung ermöglichen präzises Local Dimming. Der Fernseher reguliert die Helligkeit vieler kleiner Zonen des Bildschirms einzeln, was für hohen Kontrast und eine gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt.

Hinzu kommt die QLED-Technik, die durch eine Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Hisense selbst spricht zwar von einem „ULED-TV“, davon solltet ihr euch aber nicht verwirren lassen. Diesen Marketing-Begriff hat Hisense nur als Bezeichnung für Fernseher eingeführt, die qualitativ nochmal eine Stufe über seinen gewöhnlichen QLED-TVs wie dem Hisense E7NQ stehen.

Ebenfalls ein großer Vorteil: Die Spitzenhelligkeit des Hisense-TVs erreicht laut den Experten von rtings.com bis zu 1300 cd/m2, was etwa das Vier- bis Fünffache dessen ist, was man von einem Low-Budget-Fernseher erwarten kann. Dadurch können HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision hervorragend ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen.

Top fürs Gaming & leicht zu bedienen

Fürs Gaming ist der Hisense U7NQ bestens geeignet. Wenn ihr die vollen 144 FPS ausnutzen wollt, braucht ihr aber einen starken PC.

Über die Gaming-Performance braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen. Der Hisense U7NQ verfügt über ein 144Hz-Display und über HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist dadurch das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich. Am PC könnt ihr auch die vollen 144 FPS erreichen, eine entsprechend starke Grafikkarte vorausgesetzt.

Auch andere wichtige Gaming-Features werden unterstützt. Durch ALLM (Auto Low Gaming Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz und passt seine Framerate an die Konsole an. Der Input Lag liegt bei etwa 5 bis 6 ms – ein fantastischer Wert fürs Gaming, der es euch in Spielen ermöglicht, ohne wahrnehmbare Verzögerung zu reagieren.

Für komfortable Bedienung sorgt die solarbetriebene Sprachfernbedienung, die euch unter anderem die Steuerung des Fernsehers über Amazons Sprachassistentin Alexa ermöglicht, ganz wie bei einem Fire TV Stick. Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA ist zwar nicht so vielseitig wie etwa Google TV, unterstützt aber die allermeisten großen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Youtube und natürlich Amazon Prime Video.

Bei Amazon gibt's den Hisense U7NQ mit 75 Zoll jetzt für 1299€ (UVP: 1899€). Die 150€ Cashback von Hisense eingerechnet, bezahlt ihr sogar nur noch 1149€ für den hochwertigen 4K-Fernseher:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: