75 Zoll QLED 4K-TV im Angebot: Riesigen Fernseher zum Schnäppchenpreis bei Amazon kaufen

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen 75 Zoll großen 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis sichern.

Ihr sucht nach einem neuen 4K-Fernseher und wollt ihr bei der Größe keine Kompromisse machen, obwohl euer Budget begrenzt ist? Dann könnte der 75 Zoll große und mit QLED ausgestattete 4K Smart-TV Hisense 75E7KQ genau das Richtige für euch sein. Diesen bekommt ihr nämlich gerade bei Amazon für nur 825,33€ im Angebot – ein guter Preis für einen 4K-TV mit der Größe und den Features des Hisense 75E7KQ:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Der Preis könnte sich jederzeit wieder ändern. Falls es für euch nicht so sehr auf die Größe ankommt und ihr einfach nur einen günstigen 4K Smart-TV mit ordentlicher Qualität wollt oder falls euch 75 Zoll noch nicht genug sind und ihr es gern noch eine Stufe größer hättet, könnten übrigens dieses Angebot hier interessant für euch sein:

Was bietet der Hisense E7KQ mit 75 Zoll?

QLED & Direct LED: Der Hisense E7KQ ist zwar ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, innerhalb dieser Klasse gehört er aber zu den Top-Modellen. Das liegt natürlich nicht zuletzt an der QLED-Technik, die die Farbdarstellung verbessert. Außerdem verfügt er im Gegensatz zu vielen anderen günstigen Fernseher, die Edge-Displays verwenden, über ein Direct-LED-Display, das für eine vergleichsweise gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms sorgt.

Für einen so günstigen 4K-Fernseher bietet der Hisense E7KQ viele Gaming-Features, er hat aber nur 60Hz.

HDR, aber mäßige Helligkeit: Der Hisense E7KQ unterstützt sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision, was selbst für weit teurere 4K Smart-TVs keine Selbstverständlichkeit ist. Richtig gut ausnutzen kann er die HDR-Formate, die für leuchtende Farben sorgen sollen, allerdings nicht, da hierfür seine Spitzenhelligkeit nicht hoch genug ist. Wenn ihr in dieser Hinsicht mehr wollt, müsst ihr zu deutlich teureren Fernsehern greifen.

Gaming: Wie so ziemlich alle günstigen 4K-Fernseher besitzt auch der Hisense E7KQ lediglich ein 60Hz-Display, erst beim teureren Hisense E7KQ Pro bekommt man 144Hz. Das bedeutet, dass ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt. Immerhin werden sowohl VRR als auch ALLM unterstützt, durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Außerdem ist der Input Lag niedrig, was schnelle Reaktionen ermöglicht.

