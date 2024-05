75 Zoll QLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 144Hz & Dolby Vision jetzt zum Bestpreis abstauben!

Bei Otto gibt es jetzt diesen QLED 4K-Fernseher mit 75 Zoll und 144Hz zum bislang günstigsten Preis.

Wer nach einen großen QLED-Fernseher sucht, der noch dazu gut fürs Gaming geeignet ist, findet jetzt bei Otto ein tolles Sonderangebot: Den 75 Zoll großen und mit 144Hz ausgestatteten Hisense E77KQ Pro gibt es dort gerade für nur 849,15€ (UVP: 1699€)! Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 999€ angezeigt, unterhalb der Preisanzeige könnt ihr aber unter „Jetzt 15% Extra sparen“ einen Sonderrabatt aktivieren:

Für einen so großen und so gut ausgestatteten 4K-Fernseher sind 849,15€ ein toller Preis. Laut Vergleichsplattformen gab es sowohl dieses Modell als auch den nahezu identischen Hisense E7KQ Pro in 75 Zoll nie zuvor so günstig. Die 15 Prozent Extra-Rabatt bekommt ihr noch bis zum 3. Juni, der Preis des Fernsehers könnte sich aber schon vorher ändern.

Hisense E77KQ Pro: Was kann der günstige QLED 4K-TV?

Gerade beim Gaming macht der 4K-TV Hisense E77KQ Pro dank Features wie 144Hz, VRR und HDMI 2.1 eine sehr gute Figur.

Einer der größten Vorteile des Hisense E77KQ Pro ist seine hohe Bildwiederholrate von bis zu 144Hz, die gerade bei einem so großen Fernseher wichtig ist, um schnelle Bewegungen etwa bei Sportübertragungen, beim Gaming oder bei der Verwendung als PC-Monitor flüssig darstellen zu können. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist dank HDMI 2.1 Gaming mit bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich.

Auch ansonsten ist der Hisense E77KQ Pro gut fürs Gaming geeignet.VRR synchronisiert die Framerate des Fernsehers und der Konsole, wodurch Screen Tearing verhindert wird. Der Input Lag ist niedrig, sodass schnellen Reaktionen in temporeichen Multiplayer-Matches nichts im Wege steht. Durch ALLM wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Für seine Preis bietet der Hisense E77KQ Pro QLED-TV auch beim Bild gute Qualität, an teure OLED-Fernseher kommt er aber nicht heran.

Was die Bildqualität angeht, ist der Hisense E77KQ Pro ein 4K-Fernseher der Mittelklasse. Er verfügt über eine QLED-Filterschicht, die ähnlich wie bei deutlich teureren Samsung-TVs die Farbdarstellung verbessert. Um zusätzlich für leuchtende Farben zu sorgen, wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt. So gut wie bei teuren Fernsehern können die HDR-Formate allerdings nicht ausgenutzt werden, weil die maximale Helligkeit des Hisense E77KQ Pro niedriger ist.

Dank des Direct-LED-Displays wird der Bildschirm gleichmäßiger beleuchtet als bei vielen günstigen Fernsehern, die auf vom Rand beleuchtete Edge-Displays setzen. Der Kontrast ist bei der 75-Zoll-Version durch das verwendete IPS-ADS-Panel leider nicht besonders hoch. Dafür ist das Bild aber auch nicht so stark vom Blickwinkel abhängig wie bei VA-Displays und die Farben verwaschen nicht gleich, wenn ihr mal schräg auf den Bildschirm schaut.

