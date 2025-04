75 Zoll QLED-TV zum halben Preis im Aldi-Angebot: So günstig findet ihr diesen 4K-Fernseher nirgendwo sonst!

Der 75 Zoll große QLED 4K-Fernseher aus dem Aldi-Angebot bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, auch und gerade im Vergleich zu günstigen Fernsehern von Samsung, LG oder Sony.

Im Online-Shop von Aldi könnt ihr gerade mal wieder einen 4K-Fernseher zum günstigen Preis abstauben: Auf den stolze 75 Zoll großen QLED-TV Hisense E77NQ bekommt ihr aktuell 50 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gibt es den 4K-TV nirgendwo sonst so günstig. Hier kommt ihr direkt zum Sonderangebot:

Aldi macht derzeit keine konkreten Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Auf der Shopseite steht lediglich: „Solange der Vorrat reicht!“

75 Zoll QLED 4K-Fernseher zum Sparpreis: Was bietet das Aldi-Angebot?

Für seine Preisklasse bietet der Hisense E77NQ eine gute Bildqualität, die er nicht nur dem QLED-Display verdankt.

Der Hisense E77NQ ist ein 4K-Fernseher aus 2024, der trotz seines niedrigen Preises vernünftige Qualität liefert. Dazu trägt unter anderem das QLED-Display bei. QLED-Fernseher besitzen eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots und sorgen dadurch für kräftige und akkurat dargestellte Farben.

Ebenfalls keine Selbstverständlichkeit in der Preisklasse: Der Hisense E77NQ verwendet ein Direct-LED-Panel. Der Bildschirm wird also direkt von hinten beleuchtet, was für eine vergleichsweise gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Bei vom Rand beleuchtet Edge-Displays, wie sie beispielsweise bei den günstigsten 4K-Fernsehern von LG und Samsung zum Einsatz kommen, ist das nicht immer der Fall.

Trotz seines günstigen Preises kann der 4K-Fernseher Hisense E77NQ viele Features bieten.

Wie bei allen günstigen 4K-TVs müsst ihr euch allerdings auch beim Hisense E77NQ mit einem 60Hz-Display zufriedengeben. Das bedeutet also, dass ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X nicht über 120 FPS bei 4K-Auflösung hinauskommt (wobei mit den allermeisten Spielen ohnehin nicht mehr möglich ist). Ansonsten ist die Gaming-Performance des E77NQ aber gut: Der Input Lag ist niedrig und sogar VRR (Variable Refresh Rate) wird unterstützt.

Anders als noch vor einigen Jahren bieten Hisense-TVs heutzutage zudem einen guten App-Support. So gut wie alle großen Streaming-Dienste sind dabei, aktuelle Modelle wie der E77NQ unterstützen sogar viele kleinere Dienste wie den Anime-Service Crunchyroll. Alles in allem bietet der Hisense E77NQ ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein besseres werdet ihr in dieser Preisklasse auch nicht bei Fernsehern von renommierten Marken wie Sony, LG oder Samsung finden.