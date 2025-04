77 Zoll LG OLED-TV im Amazon-Angebot: Diesen kolossalen 4K-Fernseher gibt’s jetzt 63% günstiger als zum Release!

77 Zoll, OLED und 120Hz: Den 4K-Fernseher LG OLED B4 könnt ihr euch bei Amazon jetzt im Angebot schnappen.

Ihr wollt euch einen OLED-Fernseher mit Top-Bildqualität zulegen, aber nicht allzu viel bezahlen und trotzdem bei der Bildschirmgröße keine Kompromisse machen? Dann ist der LG OLED B4 die ideale Lösung! Bei Amazon könnt ihr den 4K-TV aus 2024 jetzt zum Top-Preis im Angebot abstauben, im Vergleich zum ursprünglichen UVP von 4299€ bekommt ihr ihn stolze 63 Prozent günstiger. Hier geht's direkt zum Deal:

Falls euch 77 Zoll ein oder zwei Nummern zu groß sind, könnt ihr übrigens auch die Versionen mit 55 und 65 Zoll günstig abstauben. Die 55-Zoll-Variante bekommt ihr mit 799€ laut Vergleichsplattformen sogar zum günstigsten Preis aller Zeiten. Hier findet ihr die beiden 4K-Fernseher:

Hohe Qualität zum moderaten Preis: Wie gut ist der 4K-TV LG OLED B4?

OLED-Fernseher wie der LG B4 punkten vor allem durch ihren hohen Kontrast.

Ein OLED-Fernseher ist die beste Wahl für alle, die hohe Ansprüche an die Bildqualität haben. Da OLED-Displays über selbstleuchtende Pixel verfügen und keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, können sie nämlich perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast liefern. Insbesondere in Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sind sie gewöhnlichen TVs dadurch weit überlegen, da bei den OLED-Fernsehern Details klar hervorstechen, die dort in allgemeinem Grau untergehen.

Beim LG OLED B4 handelt es sich um einen vergleichsweise günstigen OLED 4K-Fernseher aus 2024, der qualitativ dennoch nicht weit von teureren Modellen wie dem LG OLED C4 entfernt ist. Zwar ist der Prozessor etwas schwächer und die Spitzenhelligkeit etwas geringer, in der Praxis fällt das aber selten auf. Der LG OLED B4 bietet mit seinen knapp 700 cd/m2 nämlich noch immer genügend Helligkeit, um das unterstützte Dolby Vision gut auszunutzen und Farben zum Strahlen zu bringen.

Durch den Game Optimizer könnt ihr sogar noch Feintuning betreiben, wenn ihr den LG OLED B4 fürs Spielen verwendet.

Damit schnelle Bewegungen flüssig dargestellt werden können, bietet der LG OLED B4 zudem ein 120Hz-Display. Das ist zwar ein bisschen weniger als die 144Hz des C4, aber noch immer genug, um aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herauszuholen. Da der Input Lag niedrig ist und auch noch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt werden, ist der LG OLED B4 ein hervorragender Gaming-Fernseher.