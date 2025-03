77 Zoll OLED 4K-Fernseher mit fast 2000€ Rabatt! Nur noch bis Freitag im MediaMarkt-Sale sichern!

Ambilight-TVs wie diesen riesigen OLED 4K-Fernseher gibt's noch bis Freitag stark reduziert im MediaMarkt-Sale.

Falls ihr euch einen neuen 4K-Fernseher sichern möchtet, der nicht nur ein tolles Bild liefert, sondern mit Ambilight auch noch für atmosphärische Beleuchtung sorgt, solltet ihr das möglichst bis Freitag tun. Nur noch bis zum 14. März läuft nämlich bei MediaMarkt eine Aktion, durch die ihr 15% Extra-Rabatt auf ohnehin schon reduzierte 4K-Fernseher von Philips bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Eines der Highlights der Aktion ist beispielsweise der stolze 77 Zoll große Philips OLED759. Den High-End-4K-Fernseher bekommt ihr aktuell ohnehin schon 1600€ günstiger, durch die myMediaMarkt-Aktion kommen noch rund 360€ Extra-Rabatt dazu.

Ihr könnt aber auch in einer niedrigeren Preisklasse in die Welt der Ambilight-TVs einsteigen. Hier eine Auswahl an Deals, bei denen wir euch den Gesamtrabatt im Vergleich zum UVP ausgerechnet haben:

Mit etwas Glück könnt ihr durch den Kauf einen dieser Fernseher sogar zwei VIP-Tickets für ein Spiel des FC Barcelona gewinnen. Mehr erfahrt ihr hier:

Philips OLED759 mit 77 Zoll: Was bietet der High-End-4K-Fernseher mit Ambilight?

Die Philips OLED-Fernseher mit Ambilight bieten nicht nur hohe Bildqualität, sondern sorgen auch für stimmungsvolle Beleuchtung.

Was alle Philips 4K-Fernseher aus der aktuellen MediaMarkt-Aktion, egal ob hochklassiger OLED- oder günstiger LED-TV, von Fernsehern anderer Marken unterscheidet, ist das Ambilight-Feature. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das sorgt dafür, dass der Bildschirm größer wirkt, und bietet vor allem bei Film- oder Gaming-Abenden in dunklen Räumen eine eindrucksvolle Atmosphäre.

Ansonsten bekommt ihr mit dem Philips OLED759 natürlich alle Vorteile, die OLED-Fernseher so beliebt machen. Weil sie über selbstleuchtende Pixel verfügen und keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, bieten OLED-Displays nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Da die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, stechen hellere Details in dunklen Szenen viel deutlicher hervor, wodurch ihr mehr erkennen könnt als mit einem gewöhnlichen TV.

Die Philips 4K-Fernseher machen auch beim Gaming eine gute Figur, gerade mit aktiviertem Ambilight.

Das 120Hz-Display sorgt zudem dafür, dass ihr trotz des riesigen Bildschirms der 77-Zoll-Variante ein flüssiges Bild bekommt. Gerade bei sehr großen Displays wirken schnelle Bewegungen gerne mal ruckartig, wenn die Bildwiederholrate nicht hoch genug ist, da bei ihnen die zwischen zwei Frames zurückgelegte Distanz sich bewegender Objekte leichter wahrnehmbar ist.

Wenn ihr Wert auf eine starke Gaming-Performance legt, werdet ihr mit dem Philips OLED759 ebenfalls gut bedient. Durch HDMI 2.1 können die PS5 und Xbox Series X ihre maximale Leistung von bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung ausspielen. Der Input Lag ist niedrig und wichtige Gaming-Features wie ALLM und VRR werden ebenfalls unterstützt. Der Fernseher synchronisiert seine Framerate also mit der der Konsole und schaltet beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, da dieser die geringste Latenz bietet.