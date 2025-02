77 Zoll OLED-Fernseher im Angebot: Dieser riesige Samsung 4K-TV mit High-End-Bildqualität ist jetzt endlich bezahlbar!

Ein riesiges Bild und Top-Qualität: Wenn ihr hohe Ansprüche an euren neuen 4K-Fernseher habt, sit der Samsung S85D vielleicht der Richtige für euch.

Wenn ihr euch einen neuen OLED-Fernseher zulegen und bei der Größe keine Kompromisse machen wollt, aber kein Vermögen zur Verfügung habt, findet ihr jetzt bei Cyberport das passende Angebot. Dort könnt ihr nämlich aktuell den 77 Zoll großen Samsung S85D OLED 4K-TV im Angebot abstauben. Im Vergleich zum UVP des High-End-Fernsehers kommt ihr rund 47 Prozent günstiger weg:

Günstiger gibt es den riesigen Fernseher laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Alternativ findet ihr das Angebot jedoch auch bei Computeruniverse. Bei beiden Händlern wird der TV euch versandkostenfrei per Spedition geliefert.

77 Zoll OLED 4K-TV günstig: Was bietet der Samsung S85D?

Das OLED-Display des Samsung S85D spielt seine Stärken vor allem in Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen aus.

Auch wenn der Samsung S85D zu Samsungs günstigsten OLED-Fernsehern aus 2024 gehört, liefert er noch immer eine fantastische Bildqualität. Die selbstleuchtenden Pixel des OLED-Displays brauchen keine Hintergrundbeleuchtung und können deshalb perfektes Schwarz darstellen sowie einen prinzipiell unendlich hohen Kontrast erreichen.

Außerdem wird bei OLED-Fernsehern die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert, was eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Teilen ermöglicht. Beispielsweise können so in einem allgemein dunklen Bild kleine, helle Elemente besser hervorgehoben werden, wodurch ihr viel mehr erkennen könnt. Gewöhnliche LED-Fernseher können da nicht mithalten, weil sie nur die Helligkeit des gesamten Bildschirms herunterregeln können, wodurch auch hellere Details dunkel werden.

Der Samsung S85D 4K-Fernseher bietet ein extrem schlankes Design sowie hohen Kontrast und strahlende Farben durch OLED und HDR.

Der Unterschied zu teureren Samsung OLED-TVs wie dem Samsung S90D besteht hauptsächlich darin, dass der S85D über die geringere Spitzenhelligkeit verfügt. Mit ungefähr 600 bis 650 cd/m2 wird er allerdings noch immer hell genug, um HDR gut ausnutzen und Farben zum Strahlen bringen zu können.

Zudem benutzt der S85D ein normales OLED-Display, während der S90D zumindest bei bestimmten Größen (darunter auch 77 Zoll) OLED und QLED miteinander verknüpft und so die Farbdarstellung weiter verbessert. Allzu groß ist der Unterschied allerdings nicht und für den S90D zahlt ihr aktuell ungefähr 500€ mehr. Das lohnt sich wirklich nur, wenn ihr sehr hohe Ansprüche an die Bildqualität habt.

Fürs Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X ist der Samsung S85D übrigens hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1. Dadurch kann er aus den Konsolen die maximale Leistung von 120Hz bei 4K-Auflösung herausholen. Außerdem sorgt er mit seinem sehr geringen Input Lag von 5 bis 6 ms dafür, dass ihr bei Spielen keine Eingabeverzögerung wahrnehmen werdet.