77 Zoll OLED-TV 53% günstiger im MediaMarkt-Angebot: Riesigen 4K-Fernseher schnappen & Samsung Galaxy Handy kostenlos dazu sichern!

Nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch die hohe Bildqualität schafft der OLED-Fernseher Samsung S85D mit 77 Zoll ein eindrucksvolles Kino-Erlebnis.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade einen 77 Zoll großen OLED 4K-Fernseher zum Top-Preis schnappen: Der Samsung 77S85D ist dort gerade ohnehin schon 41 Prozent reduziert. Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bekommt ihr aber sogar noch einmal Extra-Rabatt, sodass ihr den riesigen TV insgesamt über 53 Prozent günstiger bekommt. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Fernseher aktuell nirgendwo sonst so günstig:

Aber damit noch nicht genug: Durch eine parallel laufende Aktion bekommt ihr das Smartphone Samsung Galaxy S24 FE, das einzeln bei MediaMarkt aktuell 459€ kosten würde, noch geschenkt dazu! Dazu müsst ihr den Fernseher nach dem Kauf nur spätestens bis zum 13. Juli auf Samsungs Aktionsseite registrieren.

Top-Bildqualität mit unendlich hohem Kontrast: Das kann der Samsung S85D OLED-Fernseher

Der Samsung S85D (hier in einer kleineren Version) punktet wie alle OLED 4K-Fernseher vor allem durch seinen hohen Kontrast.

Der Samsung S85D gehört zwar zu Samsungs günstigsten OLED 4K-Fernsehern aus 2024, bietet aber trotzdem die hervorragende Bildqualität, die ihr von einem OLED-TV erwarten könnt. Durch ihre selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, können OLED-Fernseher perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen.

Da die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sich OLED-Fernseher außerdem viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als andere TVs. Das bedeutet, dass ihr beispielsweise hellere Details in ansonsten dunklen Szenen, wie sie etwa in Horrorfilmen häufig auftreten, besser erkennen könnt.

Durch sein 120Hz-Display und HDMI 2.1 bietet der Samsung S85D eine tolle Performance mit PS5 und Xbox Series X.

Dass der Samsung S85D günstiger ist als viele andere OLED-Fernseher, liegt nicht zuletzt an seiner geringeren Spitzenhelligkeit. Bei knapp unter 650 cd/m2 ist Schluss. Das ist allerdings trotzdem noch immer genügend Helligkeit, um HDR ordentlich auszunutzen und für leuchtende Farben zu sorgen, und ungefähr doppelt so viel, wie ihr bei den meisten Low-Budget-Fernsehern bekommen würdet.

Durch sein 120Hz-Display kann der Samsung S85D zudem für die flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgen, was natürlich insbesondere beim Gaming wichtig ist. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dadurch die maximale Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Auch der Input Lag ist niedrig, weshalb eure Reaktionen nicht durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werden, und VRR verhindert Screen Tearing.