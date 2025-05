Diese 8 neuen Switch-Spiele dürft ihr im Mai nicht verpassen: Vom Ego-Shooter bis zum perfekten Spiel für Animal-Crossing-Fans!

Wir haben euch die besten neuen Switch-Spiele herausgesucht, die im Mai 2025 erscheinen.

Im Mai erscheinen wieder einige hochklassige neue Spiele für Nintendo Switch, vom abgedrehten First Person Shooter über einen heiß ersehnten Roguelike-Deckbuilder bis hin zur Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing. Wir haben euch acht der spannendsten Spiele herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Wer lieber selbst die Liste der Neuerscheinungen durchstöbern möchte, findet diese hier:

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

5:11 Fantasy Life i: Die Zeitdiebin verschoben: Neuer Release-Termin für Switch im Trailer bestätigt

Autoplay

Erscheint am: 21. Mai

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist, wie schon das erste Fantasy Life, eine niedliche, bunte Lebenssimulation, in der ihr verschiedene Berufe ausüben könnt. Ähnlich wie in Animal Crossing: New Horizons ist es eure Aufgabe, auf einer Insel ein idyllisches Dorf zu erschaffen, wobei ihr sowohl Häuser baut als auch die Landschaft gestaltet. Diesmal wird dabei eine Geschichte rund ums Zeitreisen erzählt, denn um die Insel zu retten, reist ihr eintausend Jahre in die Vergangenheit.

Das Gameplay von Fantasy Life i besteht nicht nur aus Bauen, Crafting und Minispielen, die mit den vierzehn verschiedenen Berufen verknüpft sind. Ihr zieht auch hinaus in die offene Welt, erlebt Abenteuer, ergründet uralte Geheimnisse und kämpft gegen Monster wie riesige Drachen. Ihr könnt allein oder mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gemeinsam im Koop spielen. Letzteres funktioniert sowohl online als auch lokal mit mehreren Konsolen.

CAPCOM Fighting Collection 2

Mit der Fighting Collection 2 bekommt ihr acht Prügelspiel-Klassiker in einem Paket.

Erscheint am: 16. Mai

Mit der CAPCOM Fighting Collection 2 schnürt der berühmte Publisher erneut ein umfangreiches Paket voller hochkarätiger Fighting-Game-Klassiker. Acht Spiele sind diesmal dabei, von denen viele ursprünglich für Arcade Machines entwickelt wurden, darunter beispielsweise Street Fighter Alpha 3 UPPER, Power Stone oder Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, in dem Charaktere aus Street Fighter und The King of Fighters gegeneinander antreten.

Neben dem Singleplayer werden euch nicht nur lokale Mehrspieler-Kämpfe, sondern auch Online-Multiplayer für jedes der acht Spiele geboten, wodurch ihr euch zur Spitze der weltweiten Ranglisten hochkämpfen könnt. Ansonsten sind die Fighting Games zwar weitgehend originalgetreu, bieten aber einige neue Service-Funktionen wie einstellbare Schwierigkeitsgrade, einfacheres Speichern und Trainingsmodi, welche Neulingen den Einstieg erleichtern sollen.

High On Life

1:33 High On Life - Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair

Erscheint am: 6. Mai

In dem schrägen First Person Shooter High On Life spielt ihr einen intergalaktischen Kopfgeldjäger, der zu vielfältigen exotischen Orten im Universum reist. Vom dichten Dschungel mit skurriler Tier- und Pflanzenwelt bis hin zu einer lebendigen Großstadt im Inneren eines Asteroiden gibt es eine Menge zu bestaunen. Eure Aufgabe ist es, dem Boss eines außerirdischen Kartells, das die Erde überfallen hat, das Handwerk zu legen.

Trotz der kreativen Welten, durch die euch eure Reise führt, sind das wahre Highlight von High On Life eure seltsamen, sprechenden Schusswaffen. Diese haben nicht nur alle einen individuellen Charakter und stets eine witzige Bemerkung auf Lager, sie verfügen auch über die unterschiedlichsten spektakulären Fähigkeiten. Um im Kampf gegen die kriminelle Bande bestehen zu können, müsst ihr deshalb möglichst viele von ihnen sammeln.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Der Action-Klassiker Onimusha 2 kehrt mit stark verbesserter Grafik zurück.

Erscheint am: 23. Mai

Der ursprünglich 2002 erschienene Action-Adventure-Klassiker Onimusha 2: Samurai’s Destiny bekommt eine Neuauflage, die nicht nur starke Verbesserungen bei der Grafik und der Steuerung, sondern auch noch einige weitere Extras bietet. Darunter sind etwa der neue Schwierigkeitsgrad „Hell“, der sich an Veteranen richtet, eine automatische Speicherfunktion und die Möglichkeit, diverse Minispiele direkt von Beginn an zu spielen.

Onimusha 2 hat einiges mit heutigen Soulslike-Spielen gemein: In einer finsteren Spielwelt kämpft ihr gegen furchterregende Dämonen und sammelt die Seelen besiegter Gegner ein, um sie gegen Upgrades einzutauschen. Im Vergleich zum ersten Onimusha bietet Teil 2 eine komplexere Story, die euch neben dem Protagonisten noch vier weitere Figuren spielen und dabei wichtige Entscheidungen treffen lässt, die großen Einfluss auf die Handlung haben.

Boxville 2

In Boxville 2 erkundet ihr als Dose eine hübsch gezeichnete Kistenstadt.

Erscheint am: 15. Mai

Boxville 2 ist ein Adventure, das allein schon durch seine wunderschöne, handgezeichnete Spielwelt fesselt. Wie der erste Teil dreht sich auch der Nachfolger um lebende Dosen, die in einer Kistenstadt wohnen. Diesmal haben zwei dieser Dosen den Auftrag bekommen, das Feuerwerk für das Stadtfest vorzubereiten. Das geht jedoch schief und eine der Dosen fliegt versehentlich mit einer Rakete davon. Nun muss die andere die Stadt erkunden, um den Freund wiederzufinden.

Um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und in versteckte Bereiche der verwinkelten Stadt vorzudringen, müsst ihr nicht nur clevere Logikrätsel lösen, sondern euch auch in Minispielen beweisen. Die Geschichte und die Dialoge mit anderen Stadtbewohnern werden dabei ganz ohne Worte allein durch Gesten und Zeichnungen vermittelt. Für alle, die vor dem Kauf erst mal Probe spielen wollen, hält der Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo bereit.

Please, Touch The Artwork 2

Please, Touch The Artwork 2 lässt euch Kunst auf eine besondere Art erleben.

Erscheint am: 23. Mai

Mit Please, Touch The Artwork 2 kommt ein ungewöhnliches Wimmelbild-Adventure, das weltweit hervorragende Kritiken bekommen hat und auf Metacritic aktuell bei 87 Punkten steht, auf Nintendo Switch. Ihr spielt ein soeben dem Grab entstiegenes Skelett mit Liebe zur Kunst und bewegt ein Abbild von euch selbst durch viele verschiedene, oft surreale Gemälde, indem ihr diese mit eurer Knochenhand berührt.

Eure Aufgabe besteht darin, Risse in den Bildern zu reparieren und Gegenstände zu finden, die den Bewohnern der Gemälde abhandengekommen sind. Dafür werdet ihr oftmals mit überraschenden und humorvollen Reaktionen belohnt. Durch sein ruhiges Gameplay, den atmosphärischen Soundtrack und die handgemalten Kunstwerke, die zum ausführlichen Betrachten einladen, ist Please, Touch The Artwork 2 das ideale Spiel für alle, die nach Entspannung suchen.

Monster Train 2

Der Roguelike-Hit Monster Train bekommt endlich eine Fortsetzung, in der ihr natürlich abermals mit euren Monstern im Zug unterwegs seid.

Erscheint am: 21. Mai

Mit Monster Train 2 kehrt einer der beliebtesten Roguelike-Deckbuilder zurück! Während ihr im Vorgänger noch als Herr über mächtige Monster aufgebrochen seid, um die Hölle zurückzuerobern, schließen diesmal Engel und Dämonen ihre Kräfte zusammen, um die Herrschaft über den Himmel zu erringen, nachdem dieser von Titanen überrannt wurde. Wie im ersten Teil reist ihr im Zug zu eurem Ziel und müsst euch dabei gegen angreifende Feinde und mächtige Bosse verteidigen.

Wie immer in dem Genre geht es darum, im Spielverlauf ein ausgeklügeltes Kartendeck zusammenzustellen, das allen Herausforderungen gewachsen ist. Durch eine Vielzahl an neuen Kreaturen und Zaubern habt ihr dabei jetzt noch viel mehr taktische Möglichkeiten. Der besondere Gameplay-Kniff des ersten Teils bleibt zudem erhalten: Ihr müsst eure Kreaturen klug über mehrere Stockwerke des Zugs verteilen, um eure Feinde aufzuhalten.

Pipistrello and the Cursed Yoyo

In Pipistrello and the Cursed Yoyo nehmt ihr mit eurem Jo-Jo den Kampf gegen Schwerverbrecher auf.

Erscheint am: 28. Mai

In Pipistrello and the Cursed Yoyo spielt ihr einen angehenden Jo-Jo-Meister, erforscht die vier Bezirke einer Großstadt und setzt euer Jo-Jo als Waffe ein, um es mit vier Gangsterbossen, ihren Schergen und einem seelenstehlenden Laser aufnehmen zu können. Obwohl der Indie-Geheimtipp im Pixel-Look den Fokus eher auf das Gameplay als auf die Story legt, zählen die kreative Welt, die schrägen Charaktere und die humorvollen Ideen zu den Highlights des Spiels.

Spielerisch handelt es sich um einen Action-Platformer mit Top-Down-Perspektive, der neben Kämpfen auch clevere Rätsel und Freiraum zur Erkundung bietet. Im Spielverlauf erlernt ihr neue Jo-Jo-Tricks, welche euch nicht nur dabei helfen, mit noch härteren Gegnern fertig zu werden, sondern euch auch neue Wege in der labyrinthischen Spielwelt im Metroidvania-Stil eröffnen. Das klappt allerdings nur, wenn ihr lernt, verschiedene Fähigkeiten klug miteinander zu kombinieren.