Bei Otto könnt ihr gerade den stolze 82 Zoll großen und mit 120 Hz sowie HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG 82UP80009 günstig im Angebot bekommen, und zwar für nur 1.061,65 Euro. Laut dem Vergleichsportal Idealo hat es das 2021 erschienene Modell bislang überhaupt noch nie so günstig gegeben. Auf der Produktseite bei Otto wird euch zwar noch ein Preis von 1.249 Euro angezeigt, aber ihr bekommt zusätzlichen Rabatt, wenn ihr unterhalb des Preises auf „15% extra sparen!“ klickt und den Code verwendet, der euch dort angezeigt wird. Hier kommt ihr zum Angebot:

Der Deal ist Teil einer größeren LG-Aktion bei Otto, in der ihr auch noch viele andere 4K-Fernseher günstiger bekommt, darunter auch hochwertige OLED-TVs. Falls ihr nach einem möglichst günstigen Fernseher mit 120 Hz und HDMI 2.1 sucht, ist zudem der LG 50NANO889, den ihr schon für 526,15 Euro bekommt, ein guter Deal. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Was bietet der LG UP8009?

Gaming: Der LG UP80009 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021, der normalerweise nur über ein 60-Hz-Display verfügt. Die beiden größten Versionen in 82 und 86 Zoll sind hiervon jedoch ausgenommen, sie bieten nicht nur 120 Hz, sondern auch HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Gaming mit 4K 120 fps ist also möglich, sofern ihr eine PS5 oder eine Xbox Series X besitzt. Der Input Lag fällt mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Fürs Gaming ist das Modell also gut geeignet.

Bildqualität: Das Bild des LG UP80009 ist zwar für den Preis recht gut, allzu hoch sollten eure Erwartungen aber nicht sein. So ist wie üblich bei günstigen Fernsehern die Spitzenhelligkeit eher niedrig, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Außerdem ist der Kontrast des IPS-Panels nicht besonders hoch, dafür ist das Bild aber auch nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Im Vergleich zu normalerweise noch günstigeren Modellen wie dem LG UP7000 gibt es immerhin ein paar Verbesserungen wie zum Beispiel ein weniger stark reflektierendes Display.