Bis zu 85% auf Xbox-Spiele: Diese 10 Top-Angebote bekommt ihr jetzt schon ab 4,99€!

Jetzt ist eine Top-Gelegenheit, um einige große Xbox-Spiele günstig abzustauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein eine ganze Reihe von Xbox-Spielen als digitaler Download-Code zu Schnäppchenpreisen bekommen. Die Rabatte reichen bis zu 85 Prozent, die günstigsten Spiele bekommt ihr schon ab schlappen 4,99€! Leider hat Amazon keine vollständige Übersichtsseite für den Sale erstellt, den Großteil der Angebote könnt ihr jedoch hier finden:

Amazon macht wie üblich keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen werden. Ihr solltet daher vorsichtshalber lieber nicht zu lange warten.

Xbox-Spiele im Amazon-Sale: Das sind die 10 Top-Angebote!

Die Angebote stammen größtenteils aus dem Hause Electronic Arts. Mit dabei sind natürlich einige der aktuellen Sportspiele des Publisher, darunter EA Sports FC 25 und Madden NFL 25. Die beiden besten Spiele im Sale sind aber das Remake des Horrorklassikers Dead Space sowie der Koop-Hit It Takes Two, die auch beide einen ordentlichen Rabatt bieten. Spielt ihr It Takes Two online, könnt ihr übrigens einfach einen Freund einladen und braucht keine zweite Kopie zu kaufen.

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Außerdem empfehlen wir euch, dem Magie-Shooter Immortals of Aveum eine Chance zu geben. Dieser bietet rasante Action in einer schicken Fantasy-Welt und zudem mit 85 Prozent den stärksten Rabatt des Sales. Den günstigsten Preis bekommt ihr hingegen natürlich bei kleineren oder schon etwas älteren Titeln. So kosten der hübsche Puzzle-Plattformer Unravel Two und die Remastered-Version des Open-World-Rennspiels Burnout Paradise nur noch 4,99€.

Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Highlights aus den Angeboten zusammengestellt:

