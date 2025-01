85 Zoll QLED 4K-Fernseher im Angebot: Schnappt euch diesen gewaltigen Samsung-TV jetzt fast 1000€ günstiger bei Amazon!

Gutes Bild, tolle Gaming-Performance und riesiges Display: Diesen QLED 4K-Fernseher gibt's bei Amazon gerade günstig.

Euer neuer 4K-Fernseher soll einen riesigen Bildschirm und die perfekte Balance auf Preis und Leistung bieten? Dann hat Amazon gerade ein attraktives Angebot für euch. Dort könnt ihr nämlich gerade den 85 Zoll großen QLED-Fernseher Samsung Q70D zum Top-Preis abstauben, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr den gigantischen 4K-TV nirgendwo günstiger:

Im Vergleich zum Release-Preis aus 2024 ist der Fernseher jetzt stolze 925€ günstiger. Amazon macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Angebots. Der Preis könnte sich also jederzeit ändern.

4K-Fernseher Samsung QLED Q70D: So gut ist das Bild des Preis-Leistungs-Tipps

Der 4K-Fernseher Samsung QLED Q70D verfügt über ein sehr flaches Design, sodass man ihn gut an die Wand hängen kann. Für die 85-Zoll-Version braucht man aber natürlich eine große, freie Fläche.

Der Samsung Q70D gehört zur Mittelklasse unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2024. Günstigen TVs hat er unter anderem das QLED-Feature voraus: QLED-Fernseher sorgen mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung. Zudem ist die Spitzenhelligkeit des Samsung Q70D rund doppelt hoch als bei Low-Budget-Fernsehern, weshalb er HDR besser ausnutzen und für leuchtende Farben sorgen kann.

Was den Samsung Q70D jedoch am stärksten von normalerweise günstigeren Samsung 4K-Fernsehern wie dem Q60D oder der DU-Reihe abhebt, ist sein 120Hz-Display. Dieses sorgt dafür, dass er Objekte, die sich schnell über den Bildschirm bewegen, flüssig darstellen kann. Das ist bei der 85-Zoll-Version besonders wichtig, denn bei so großen Displays fallen ruckelnde Bewegungen stärker auf als bei kleinen.

Außerdem bietet der Samsung Q70D einen relativ hohen Kontrast, da er ein VA-Panel verwendet. Mit Samsung QLED-TVs höherer Preisklassen wie dem in der Größe 85 Zoll aktuell rund 1000€ teureren Samsung QN85D kann der Q70D in dieser Hinsicht allerdings trotzdem nicht mithalten, da er weder über ein Mini-LED-Display noch über dessen hervorragendes Local Dimming verfügt.

Warum der Samsung QLED Q70D 4K-TV toll fürs Gaming und Streaming ist

Dank 120Hz-Display und HDMI 2.1 ist der Samsung Q70D QLED 4K-TV bestens fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeinget.

Der Samsung QLED Q70D bietet aber nicht nur ein gutes Bild, sondern auch eine tolle Gaming-Performance. Dank HDMI 2.1 holt er aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120FPS bei 4K-Auflösung heraus. Zudem ist sein Input Lag mit rund 6 ms sehr niedrig. Ihr braucht also nicht zu befürchten, dass ihr durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werdet. Durch ALLM schaltet der Fernseher automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet, und durch VRR synchronisiert er seine Framerate mit der Konsole, um Screen Tearing zu verhindern.

Beim Streaming lässt der Samsung Q70D ebenfalls keine Wünsche offen. Samsungs hauseigenes Tizen-Betriebssystem verfügt über umfangreichen App-Support und unterstützt so ziemlich alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste, also nicht nur Giganten wie Netflix oder Amazon Prime Video, sondern auch die Mediatheken deutscher Sender oder kleinere Services wie den Anime-Dienst Crunchyroll. Für die komfortable Steuerung sorgt die mitgelieferte Sprachfernbedienung.