85 Zoll QLED-Fernseher jetzt 55% günstiger im Amazon-Angebot: Diesen Riesen-4K-TV gab es noch nie zu einem besseren Preis!

Gutes Bild und großes Display zum kleinen Preis: Der QLED-Fernseher TCL T7B bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen riesengroßen QLED-Fernseher zum kleinen Preis abstauben: Den 85 Zoll großen Smart-TV TCL T7B gibt es dort laut Vergleichsplattformen aktuell zum besten Preis aller Zeiten im Angebot. Der 4K-TV, der im Mai letzten Jahres mit einem UVP von 1999€ gestartet war, kostet jetzt 55 Prozent weniger und somit nur noch 899€ – ein hervorragender Preis für einen QLED-TV dieser Größe:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Fernseher könnte also jederzeit wieder teurer werden. Außerdem könnte er natürlich bald ausverkauft sein. Der TCL T7B dürfte nämlich nur deshalb so günstig sein, weil es sich um Restexemplare aus dem letzten Jahr handelt, die demnächst durch einen zum Release vermutlich weit teureren Nachfolger ersetzt werden.

Falls ihr es gern sogar noch eine Stufe günstiger hättet und auf QLED verzichten könnt, könnt ihr euch übrigens auch den TCL V6B gerade günstig bei Amazon schnappen. Außerdem ist sogar der brandneue TCL T8C aus 2025, der ein 144Hz-Display bietet, erstaunlich preiswert:

QLED und 85 Zoll zum Top-Preis: Das bietet der 4K-Fernseher TCL T7B

Für seine Preisklasse bietet der 4K-Fernseher TCL T7B eine stattliche Menge an Features.

Der TCL T7B gehört zwar der unteren Preisklasse an, bietet aber deutlich mehr, als man von einem so günstigen 4K-Fernseher normalerweise erwarten kann. So verfügt er über QLED, was bedeutet, dass er eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots einsetzt, um die Farbdarstellung zu verbessern. Zudem sorgt sein Direct-LED-Display dafür, dass der Bildschirm gleichmäßiger beleuchtet wird als bei den vom Rand beleuchteten Edge-Display vieler anderer Low-Budget-TVs.

Da er ein VA-Panel verwendet, kann euch der TCL T7B zudem einen ordentlichen Kontrast von circa 6000:1 bieten. Das reicht natürlich nicht, um mit teuren OLED- oder Mini-LED-Fernsehern mitzuhalten, aber es ist eben doch viel mehr als bei Fernsehern mit IPS-Display. Obendrein kann der TCL T7B durch das Google TV-Betriebssystem punkten, das einen hervorragenden App-Support bietet.

1,89 m breit und 1,17 m hoch: Ein bisschen freien Platz werdet ihr schon brauchen, um den 4K-TV TCL T7B mit 85 Zoll unterzubringen.

Kompromisse muss man hingegen bei der Bildwiederholrate machen, wie so ziemlich alle Fernseher dieser Preisklasse bietet der TCL T7B nur 60Hz. Das bedeutet, dass ihr beim Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X nicht über 60 FPS bei 4K-Auflösung hinauskommt. Mehr ist bei den meisten Spielen zwar ohnehin nicht möglich, trotzdem wäre gerade bei einem so großen Fernseher ein 120Hz-TV mit guter Zwischenbildberechnung schon ein deutlicher Vorteil. Dennoch bietet der T7B insgesamt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.