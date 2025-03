85 Zoll QLED-TV im Amazon-Angebot: Gigantischen 4K-Fernseher jetzt zum besten Preis aller Zeiten abstauben!

Durch das aktuelle Amazon-Angebot bietet der 85 Zoll große QLED-Fernseher TCL T7B ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen riesengroßen QLED 4K-Fernseher zu einem günstigen Preis abstauben. Den gewaltige 85 Zoll großen (und somit ungefähr 1,89 m breiten) Smart-TV TCL T7B gibt es dort nämlich laut Vergleichsplattformen gerade zum besten Preis aller Zeiten im Sonderangebot. Selbst am Black Friday war dieses Modell nicht günstiger zu bekommen. Hier geht’s direkt zum Deal:

Ihr zahlt aktuell nur noch 999€ inklusive Versand, was für einen QLED-TV dieser Größe und Qualität ein hervorragender Preis ist. Falls euch dieses Angebot trotzdem noch zu teuer ist oder ihr im Gegenteil sogar einen TV auf einer noch höheren Qualitätsstufe haben möchtet, gibt es bei Amazon übrigens gerade zwei weitere 4K-Fernseher mit 85 Zoll zu sehr günstigen Preisen im Angebot:

Riesiger QLED-TV zum Sparpreis: Was bietet der TCL T7B?

Trotz seines günstigen Preises bietet der TCL T7B eine gute Bildqualität und kräftige Farben.

Der TCL T7B ist ein 4K-Fernseher aus 2024, der sich preislich im Low-Budget-Bereich bewegt, aber qualitativ zumindest nahe an die Mittelklasse herankommt. Dafür sorgt unter anderem die QLED-Technologie, welche mit einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert.

Da er mit rund 450 cd/m2 eine höhere Spitzenhelligkeit besitzt als die meisten anderen günstigen Fernseher, die häufig nur auf ungefähr 300 cd/m2 kommen, kann der TCL T7B zudem HDR-Formate besser ausnutzen und so Farben ein besonderes Strahlen verleihen. Durch die Verwendung eines VA-Displays ist der Kontrast mit 6000:1 zudem relativ hoch, zumindest im Vergleich zu den im Low-Budget-Bereich sonst oft eingesetzten IPS-Displays.

Mit deutlich teureren MiniLED- oder gar OLED-Fernsehern kann der TCL natürlich trotzdem nicht mithalten. Diese bieten sowohl bei der maximalen Helligkeit als auch beim Kontrast ein gutes Stück mehr. Wenn ihr also hohe Ansprüche an die Bildqualität habt, solltet ihr vielleicht besser zum Hisense U7NQ greifen, der für 300€ mehr über 1000 cd/m2 und hohen Kontrast durch gutes Local Dimming liefert.

Rund 1,89 Meter in der Breite: Obwohl er sehr schlank ist, werdet ihr für diesen riesigen QLED 4K-Fernseher eine Menge Platz brauchen.

Auch bei der Bildwiederholrate müsst ihr mit dem TCL T7B Kompromisse machen. Diese liegt bei 60Hz, weshalb ihr auch mit der Xbox Series X und der PS5 nicht über 60 FPS bei 4K-Auflösung hinauskommt. Mehr schaffen die meisten Spiele zwar ohnehin nicht, doch wer beim Gaming das Maximum an Leistung herausholen will, ist auch in dieser Hinsicht mit dem Hisense U7NQ oder mit dem TCL T8B besser beraten, die beide 144Hz schaffen.

Vom 60Hz-Display abgesehen, liefert der TCL T7B jedoch durchaus eine gute Gaming-Performance ab. Mindestens ebenso wichtig wie die Bildwiederholrate ist schließlich, dass er einen niedrigen Input Lag bietet, sodass ihr bei der Reaktion auf eure Eingaben keine Verzögerung wahrnehmen werdet. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, durch den die Latenz auf das Minimum reduziert wird.