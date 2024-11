85 Zoll QLED-TV günstig wie nie: Dieser gigantische 4K-Fernseher im Black-Friday-Angebot bietet Kino-Feeling zum Sparpreis!

Da bleibt kaum freier Platz an der Wand: Durch den Black Friday Sale könnt ihr jetzt eine 85 Zoll großen QLED-TV zum Top-Preis abstauben.

Der Black Friday ist auch 2024 wieder eine hervorragende Gelegenheit, sich einen neuen 4K-Fernseher anzuschaffen. Im Black Friday Sale bei Amazon könnt ihr euch jetzt beispielsweise einen 85 Zoll großen QLED-TV zum Schnäppchenpreis sichern. Laut Vergleichsplattformen war das Modell noch nie zuvor so günstig:

Das Angebot läuft in der Theorie noch bis zum Ende des Sales am 2. Dezember. Natürlich könnte der Fernseher aber auch schon früher ausverkauft sein.

QLED, hoher Kontrast, Sprachsteuerung: Das bietet der riesige 4K-Fernseher!

Trotz seines niedrigen Preises bietet der TCL T7B QLED 4K-TV eine Menge wichtiger Features, sowohl für die Bildqualität als auch fürs Gaming und Streaming.

Trotz seines niedrigen Preises bietet der TCL T7B eine gute Bildqualität. Das liegt natürlich zum Teil an der QLED-Technologie. Diese sorgt mit einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung. Ebenso wichtig ist aber die Verwendung eines VA-Displays, das einen hohen Kontrast bietet.

Weitere Pluspunkte sind die Direct-LED-Beleuchtung, durch die der Bildschirm gleichmäßiger ausgeleuchtet wird als bei vielen vom Rand beleuchteten Displays, und die im Vergleich zu anderen günstigen Fernsehern höhere Spitzenhelligkeit. An teure High-End-Fernseher wie LG OLED-TVs reicht der TCL T7B natürlich trotzdem nicht heran, aber für einen OLED-Fernseher in dieser Größe würdet ihr eben auch ein Vielfaches bezahlen.

Bevor ihr den fast zwei Meter breiten QLED 4K-Fernseher kauft, solltet ihr natürlich abmessen, ob ihr überhaupt den Platz dafür habt. Falls nicht, gibt es im Amazon Black Friday Sale auch kleinere Versionen günstig.

Leider verfügt der TCL T7B wie so ziemlich alle 4K-Fernseher seiner Preisklasse lediglich über ein 60Hz-Display, deshalb kommt ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X nicht über 60 FPS bei 4K-Auflösung hinaus. Ansonsten ist der QLED-TV aber gut fürs Gaming geeignet. Er bietet einen niedrigen Input Lag, was euch schnelle Reaktionen ermöglicht. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Außerdem ist der TCL T7B hervorragend fürs Streaming geeignet. Er verwendet nämlich Google TV als Betriebssystem, wodurch er einen exzellenten App-Support bietet und so ziemlich alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste unterstützt. Für komfortable Bedienung bekommt ihr Sprachsteuerung geboten. Diese funktioniert ganz ohne Verwendung der Fernbedienung, ihr braucht also keine Taste mehr zu drücken.

