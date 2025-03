86 Zoll 4K-Fernseher jetzt 60% günstiger bei Amazon: Riesigen LG-TV mit 120Hz im Top-Angebot abstauben!

Diesen 86 Zoll großen 4K-Fernseher von LG gibt's aktuell bei Amazon zum Schnäppchenpreis.

Wer auf der Suche nach einem riesigen 4K-Fernseher zum kleinen Preis ist, findet bei Amazon gerade ein Top-Angebot. Dort könnt ihr euch jetzt nämlich den 86 Zoll großen LG 81T6A günstig sichern. Ihr bekommt fast 60 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gibt es den gigantischen TV derzeit nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Ihr solltet damit rechnen, dass er bald wieder verschwunden sein könnte. Falls der LG NANO81T6A ohnehin nicht ganz das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr übrigens ähnlich große 4K-Fernseher auch in höheren und niedrigeren Preisklassen im Angebot bekommen. Auch in diesen Fällen ist Amazon derzeit laut Vergleichsplattformen am günstigsten ist:

LG NANO-TV mit 86 Zoll: Was bietet der riesige 4K-Fernseher?

Bevor ihr euch einen so riesigen Fernseher wie den 86 Zoll großen LG NANO81T6A kauft, solltet ihr natürlich erst mal nachmessen, ob ihr den Platz dafür habt.

Eigentlich ist der LG NANO81T6A ein 4K-Fernseher, der an der Grenze zwischen Low Budget und Mittelklasse einzuordnen ist. Die 86-Zoll-Version steht jedoch eine Qualitätsstufe über den kleineren Versionen des Modells, da diese als einzige über ein 120Hz-Display verfügt. Durch dieses kann der TV schnelle Bewegungen viel flüssiger darstellen, was gerade bei so monströs großen Bildschirmen wichtig ist, da man hier ruckartige Bewegungen leichter wahrnimmt.

Der 86-Zoll-TV verfügt zudem über einen besseren Bildprozessor als die kleineren Versionen, nämlich über den Alpha 8, der auch beim viel teureren LG OLED B49 zum Einsatz kommt. Das hilft bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen sowie beim Upscaling niedriger aufgelöster Inhalte.

Ein großer Fernseher für große Dinge: Mit der 86-Zoll-Version des LG NANO81T6A bekommt ihr nicht nur ein riesiges Display, sondern auch bessere Bildqualität als bei den kleineren Varianten.

Ansonsten zeichnet sich der LG NANO81T6A unabhängig von der Größe vor allem durch LGs hauseigene NanoCell-Technologie aus. Diese ähnelt stark der QLED-Technologie, die bei Samsung-TVs der mittleren und oberen Preisklasse zum Einsatz kommt. Mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht aus den sogenannten NanoCells wird für eine akkurate Darstellung von Farben gesorgt.

Da er neben seinem 120Hz-Display auch mit HDMI 2.1 ausgestattet ist, ist der LG NANO81T6A übrigens auch einwandfrei fürs Gaming geeignet. Aus der PS5 und der Xbox Series X holt er mit bis zu 120 FPS das Beste heraus, wozu die Konsolen im Stande sind. Zudem ist die Eingabeverzögerung so niedrig, dass sie in der Praxis nicht wahrnehmbar ist. Weitere wichtige Gaming-Features wie VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt.

Mit High-End-Fernsehern, die über ein OLED- oder Mini-LED-Display verfügen, kann der LG NANO81T6A natürlich trotz alledem nicht mithalten, weil diese sowohl beim Kontrast als auch bei der Spitzenhelligkeit besser abschneiden. Aber für den aktuellen Preis von 1099€ (UVP: 2699€) bei 86 Zoll bekommt ihr hier erstaunlich gute Qualität geboten: