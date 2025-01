86 Zoll LG 4K-Fernseher im Angebot: 59% Rabatt – So günstig gab es diesen riesigen NanoCell-TV noch nie!

So günstig wie aktuell im MediaMarkt-Sale gab es den 86 Zoll großen 4K-TV LG NANO81T6A noch nie.

Euer nächster 4K-Fernseher soll einen riesigen Bildschirm zum kleinen Preis und trotzdem noch gute Bildqualität und eine tolle Gaming-Performance bieten? Dann solltet ihr euch mal dieses Angebot bei MediaMarkt anschauen: Den 86 Zoll großen 4K-Fernseher LG NANO81T6A könnt ihr dort gerade stolze 59 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP abstauben. So günstig gab es das 2024 erschienene Modell laut Vergleichsplattformen noch nie:

Das Angebot ist Teil des großen WSV-Sales bei MediaMarkt, durch den ihr noch viele weitere 4K-Fernseher und natürlich auch andere Technik-Deals vom Handy über den Staubsaugerroboter bis hin zu Switch- und PS5-Spielen günstiger bekommt. Der Sale läuft noch bis zum 27. Januar um 9 Uhr morgens, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein.

LG NANO81T6A mit 86 Zoll: 4K-TV mit 120Hz, NanoCells & starkem Prozessor

Durch sein NanoCell-Display kann der 4K-Fernseher LG NANO81T6A unter anderem bei der Farbdarstellung punkten.

Der LG NANO81T6A mit 86 Zoll gehört zur Mittelklasse unter LGs 4K-Fernsehern aus 2024. Mit deutlich teureren OLED- oder Mini-LED-TVs kann er also nicht mithalten, aber er verfügt über einige Features, die ihn deutlich von Low-Budget-Fernsehern abheben. Dazu gehört natürlich das NanoCell-Display: Ähnlich wie QLED-Fernseher verfügen NanoCell-TVs über eine zusätzliche Filterschicht, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt.

Bei der 86-Zoll-Version kommt zudem, anders als bei kleineren Varianten, der neue Alpha-8-Bildprozessor zum Einsatz, der auch beim teureren LG OLED B4 verwendet wird. Der starke Prozessor hilft bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen, einschließlich des Upscalings niedriger aufgelöster Inhalte auf 4K-Auflösung.

Da die 86-Zoll-Version des LG NANO81T6A ein 120Hz-Display besitzt, ist sie bestens fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet.

Außerdem bietet der LG NANO81T6A in der 86-Zoll-Version ein 120Hz-Display, was gerade bei einem so riesigen Bildschirm wichtig ist, damit schnelle Bewegungen flüssig dargestellt werden und Objekte nicht wahrnehmbar mit jedem Frame ein gutes Stück vorwärts hüpfen. Da der 4K-Fernseher zudem über HDMI 2.1 verfügt, kann er beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung aus den Konsolen herausholen.

Auch ansonsten ist der LG NANO81T6A gut fürs Gaming geeignet. Da der Input Lag sehr niedrig ist, nehmt ihr beim Spielen keine Verzögerung eurer Eingaben wahr. ALLM sorgt dafür, dass beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus geschaltet wird, der die geringste Latenz bietet. VRR synchronisiert zudem die Framerate des TVs mit der Konsole, was den Input Lag weiter verringert und lästiges Screen Tearing verhindert.