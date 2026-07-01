88 Punkte im Test: Düsterer Open-World-Rollenspielhit kommt mit erweiterter Neuauflage zurück!

Die Erweiterung des Open-World-Rollenspielhits schickt euch in den eisigen Norden.

Am 9. Oktober soll eines der besten Open-World-Rollenspiele dieser Konsolengeneration einen zweiten Frühling erleben. Dann nämlich kommt es in einer verbesserten und stark erweiterten Version inklusive eines brandneuen, umfangreichen Add-ons zurück. Die physischen Varianten für PS5, Xbox Series X und Switch 2 könnt ihr jetzt bereits hier bei Amazon mit Preisgarantie vorbestellen:

Digital könnt ihr euch die Erweiterung für PS5 und Xbox übrigens auch einzeln zum Preis von 29,99€ holen. Wenn ihr das Hauptspiel noch nicht besitzt, kommt ihr mit dem Bundle jedoch deutlich günstiger weg als beim Einzelkauf, da ihr mit diesem für Spiel und Add-on zusammen nur 49,99€ zahlt. Übrigens laufen auch bereits die Vorbestellungen für einige weitere kommende Rollenspiel-Highlights 2026:

Actionreiche Dark Fantasy: Das ist das erweiterte Open-World-Rollenspiel!

1:10 Dragon's Dogma 2: Trailer zur Dark Arisen-Version

Autoplay

Es geht hier um Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, das uns das düstere Action-RPG in einer stark erweiterten und verbesserten Version liefert. Die Dark-Arisen-Erweiterung bringt die neue, eisige Region Norgan mit, in der ihr eine Geschichte rund um den unsterblichen Gefallenen Drachen erlebt. Auch im Gebiet des Hauptspiels gibt es zwölf neue Dungeons mit besonders wertvollen Gegenständen, außerdem soll es Verbesserungen am Gameplay und mehr Möglichkeiten im Charakter-Editor geben.

Schon im Original war Dragon's Dogma 2 ein hervorragendes Open-World-Rollenspiel, das in unserem GamePro-Test 88 Punkte abgestaubt hat – und es wären sogar 91 gewesen, hätte es zum Release nicht noch ein paar technische Schwächen gehabt. Das Lob hat sich das Action-RPG nicht zuletzt aufgrund seiner glaubhaften, mittelalterlichen Dark-Fantasy-Welt verdient, die uns immer wieder spektakuläre Überraschungen mit gewaltigen Monstern bereitet.

Das eisige Norgan hat ganz eigene Gefahren zu bieten.

Auch das Gameplay überzeugt: Dragon's Dogma 2 setzt auf spannende Echtzeit-Action-Gefechte, in denen ihr meist nicht allein, sondern mit drei Vasallen antretet. Während ihr euren Hauptvasallen selbst weiterentwickelt, könnt ihr euch die beiden anderen über die Online-Funktion von anderen Spielern ausleihen. Haben diese Vasallen in ihrer eigenen Welt bereits Quests erledigt, die euch noch bevorstehen, können sich euch mit nützlichen Tipps und Infos versorgen.

Zudem bietet Dragon's Dogma 2 eine epische Fantasy-Geschichte, die sich nicht nur um eine in einem ewigen Kreislauf gefangene Welt, sondern auch um komplexe politische Intrigen dreht. Dadurch fesselt das Open-World-Abenteuer allein im Hauptspiel schon locker für knapp 60 Spielstunden. Durch Dark Arisen dürften es nun noch einige Stunden mehr werden.