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Dragons Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2

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Dragon's Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2

09.06.2026 | 16:27 Uhr

Dragon's Dogma 2 erscheint nicht nur für die Nintendo Switch 2, sondern bekommt wie der Vorgänger auch eine Dark Arisen-Version mit der neuen Schnee-Region Norgan. Release auf der Switch 2 ist der 9. Oktober 2026.
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Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2

Genre: Rollenspiel

Release: 22.03.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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