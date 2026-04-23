88 Punkte im Test: Großes Nintendo-Spiel für Switch 2 jetzt richtig günstig und mit Extras abstauben!

Das bislang wohl erfolgreichste Switch 2-Spiel gibt's jetzt zusammen mit Extras günstig.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen großen Switch 2-Hit günstig abstauben: Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bekommt ihr dort aktuell 37 Prozent Rabatt auf den UVP, was für ein exklusives Nintendo-Spiel ohnehin schon eine Menge ist. Der Händler legt aber sogar noch physische Extras im Wert von rund 13€ obendrauf, spätestens damit handelt es sich um ein echtes Top-Angebot. Hier findet ihr es:

Übrigens bekommt ihr bei MediaMarkt gerade noch eine ganze Reihe weiterer Switch 2-Spiele im Angebot, von Mario über Pokémon bis Zelda. Die Deals sollen noch bis 9 Uhr morgens am 30. April gelten. Hier findet ihr die Übersicht:

Zum ersten Mal Open World: Das ist der günstige Nintendo-Hit für Switch 2!

Sogar auf dem Wasser seid ihr in dieser großen Open World unterwegs.

Es geht hier um Mario Kart World, das ihr bei MediaMarkt jetzt nicht nur günstiger im Sonderangebot, sondern auch noch mit zwei Lenkrädern, die als Halterung für die Joy-Con Controller fungieren, als kostenlose Zugabe abstauben könnt. Falls ihr euch die Konsole nicht ohnehin gleich im Mario-Kart-Bundle geholt und den Rennspielhit bislang verpasst habt, ist das jetzt die ideale Gelegenheit, ihn nachzuholen.

Mario Kart World ist der erste Teil der schon seit rund 30 Jahren laufenden Reihe, der eine richtige Open World bietet, die ihr frei erkunden könnt. Diese Welt setzt das Spiel auch sinnvoll ein: Im Grand-Prix-Modus gehört es zum Wettbewerb, möglichst schnell durch die Welt von einer Rennstrecke zur nächsten zu rasen. In der K.o.-Tour wird der Freiraum für lange Strecken genutzt, auf denen nach jeder Etappe die schwächsten Fahrer aussortiert werden.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Autoplay

Es gibt noch weitere Neuerungen wie den Powersprung, mit dem ihr Hindernisse überwindet, aber im Kern bekommt ihr natürlich wieder ein traditionelles Mario Kart, das euch über knallbunte Kurse schickt und mit zahlreichen Items eure Gegner sabotieren lässt. Wer keine Lust auf Rennen hat, kann sich in den Ballonschlachten dem Kampf widmen. Auf lange Sicht hat man wie immer den meisten Spaß im Multiplayer, in dem nun sogar bis zu 24 Personen gegeneinander antreten.