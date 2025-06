Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Mario Kart World tritt in Fußstapfen, die größer eigentlich kaum sein könnten. Denn der Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe war bereits ein nahezu perfekter Fun-Racer und ein absoluter Verkaufsschlager für die Nintendo Switch. Pünktlich zum Launch der neuen Konsole Switch 2 ist das neue Mario Kart an den Start gegangen und wir haben uns angeschaut, was World so auf dem Kasten hat.