8TB PS5-Speicher im Angebot: Die größte offizielle PS5-SSD gibt's jetzt günstig wie noch nie!

Die offizielle PS5-SSD WD Black SN850P könnt ihr euch jetzt in den Größen 4TB und 8TB im Top-Angebot schnappen.

Ihr wollt nie wieder über mangelnden Speicherplatz für eure PS5-Spiele nachdenken müssen? Dann findet ihr im Amazon Black Friday Sale jetzt das passende Sonderangebot: Dort könnt ihr nämlich die offizielle PS5-SSD WD Black SN850P in der Größe 8TB mit stolzen 42 Prozent Rabatt abstauben. Laut Vergleichsplattformen ist die NVMe SSD günstig wie nie zuvor, auch die 4TB-Version gibt es zum Top-Preis:

Die 4TB-Version der WD Black SN850P bietet mit 72,37€ pro TB Speicherplatz das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen verfügbaren Größen der PS5-SSD. Die 8TB-Version ist mit 81,13€ pro TB deutlich teurer, schneidet aber noch immer viel besser ab als die 1TB-Variante, deren Preis aktuell bei 109€ liegt. Übrigens unterstützt die PS5 offiziell nur SSDs mit bis zu 8TB Speicher, ihr holt hier also das absolute Maximum heraus!

Eine größere PS5-SSD als die WD Black SN850P mit 8GB könnt ihr nicht bekommen, mehr Speicherplatz unterstützt die Konsole gar nicht.

Falls ihr möglichst wenig für eure neue PS5-SSD bezahlen wollt und ihr auch mit 1TB oder 2TB Speicherplatz zufrieden seid, könnt ihr im Amazon Black Friday Sale übrigens noch viele andere PS5-SSDs günstig abstauben. Die Angebote gelten offiziell noch bis zum 2. Dezember, könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Eine der beliebtesten PS5-SSDs: 7.300 MB/s und Heatsink!

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und einem hochwertigen Heatsink ist die WD Black SN850P perfekt für die PlayStation 5.

Die WD Black SN850P gehört zu den beliebtesten PS5-SSDs auf dem Markt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s sorgt sie für kurze Ladezeiten in euren PS5-Spielen, zumal sie hohe Geschwindigkeit besser halten kann als viele der normalerweise günstigeren SSDs. Laut Sony braucht eine NVMe SSD für den Einsatz in der PS5 übrigens eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s, diese Hürde nimmt die WD Black SN850P also mit Leichtigkeit.

In der von Amazon angebotenen Version verfügt die WD Black SN850P zudem bereits über einen Heatsink. Zwar funktionieren SSDs prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der PS5, Sony empfiehlt jedoch die Verwendung eines Heatsinks, um sicherzustellen, dass es nicht zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Die WD Black SN850P könnt ihr also direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch über solche Probleme Gedanken machen zu müssen.

