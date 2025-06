Sega verschenkt 9 Spiele-Klassiker, bevor sie für immer aus den Stores verschwinden - so sichert ihr euch die Gratis-Games

Aktuell könnt ihr euch 9 gratis Sega-Spiele aus den App-Stores herunterladen, bevor sie verschwinden.

Im Jahr 2017 hat Sega das sogenannte “Sega Forever“-Programm gestartet, dessen Ziel es war, alte Spielklassiker auf moderne Geräte zu bringen. Darunter befinden sich auch neun Titel für Smartphones, die demnächst aus den App-Stores delisted werden und deswegen gerade gratis zum Download zur Verfügung stehen.

9 gratis Sega-Klassiker für Smartphones

Die folgenden neun Spiele aus unterschiedlichsten Genres könnt ihr derzeit kostenlos herunterladen, bevor sie aus den Stores entfernt werden. Dem Stand vom 19. Juni 2025 nach könnt ihr sie noch alle sowohl über den Play Store als auch den App Store für Android- beziehungsweise iOS-Geräte herunterladen:

Crazy Taxi Classic

Golden Axe Classics

Shining Force Classics

Sonic CD Classic

Sonic the Hedgehog 4 Episode II

Streets of Rage Classic

Streets of Rage 2 Classic

Super Monkey Ball: Sakura

Virtua Tennis Challenge

1:31 Sega Forever - Launch-Trailer zeigt einige der Spieleklassiker

Anfangs kostenlos mit Werbung: Die Apps konntet ihr zuvor schon kostenlos herunterladen. Allerdings wurde dann Werbung auf euren Geräten geschaltet, die ihr nur über die kostenpflichtige Premium-Version entfernen lassen konntet.



Jetzt werbefrei: Nun wurde die Werbung für alle Versionen entfernt und Spieler*innen sehen die folgende Meldung beim Öffnen der Klassiker-Apps:

„Die Unterstützung für dieses Spiel wird eingestellt, aber du kannst offline weiterspielen! Wenn du mehr über gute Sega-Spiele zum Zocken lernen willst, klicke bitte auf den unteren Link.“

Öffnet ihr eines der neun Spiele, wartet diese Meldung auf euch (via videogameschronicle.com).

Wann genau die neun Spiele aus den Stores genommen werden, ist mangels offizieller Ankündigung zurzeit unklar. Ihr solltet euch zur Sicherheit also lieber beeilen.

Das Sega-Forever-Programm scheint also doch nicht für die Ewigkeit gewesen zu sein. Tatsächlich wurde es bereits sechs Jahre nach Beginn, also im Herbst 2023 klammheimlich eingestellt, als einige Apps aus den Stores verschwanden. In diesem Zeitraum haben auch die Social-Media-Kanäle des Programms aufgehört, Content und Werbung zu teilen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Habt ihr zuvor in die Spiele des Sega-Forever-Programms hereingeschaut und werdet ihr es jetzt tun, wo sie bald aus den Stores verschwinden könnten?