  • Anzeige

Bis zu 90% auf Xbox-Spiele: Das sind die 10 besten Angebote des neuen Sales!

Jetzt könnt ihr Xbox-Spiele bis zu 90% günstiger abstauben, die besten Schnäppchen gibt's schon für rund 4€! Wir haben euch zehn Highlights aus dem neuen Amazon-Sale herausgesucht.

GamePro Deals
28.03.2026 | 09:23 Uhr


zum Shop

Gerade könnt ihr Xbox-Spiele bis zu 90% günstiger abstauben. Dieses Bild zeigt die Nr. 5 und die Nr. 2 auf unserer Highlights-Liste, die ihr unten findet. Gerade könnt ihr Xbox-Spiele bis zu 90% günstiger abstauben. Dieses Bild zeigt die Nr. 5 und die Nr. 2 auf unserer Highlights-Liste, die ihr unten findet.

Gerade könnt ihr mal wieder Xbox-Spiele bei Amazon günstig abstauben, der Händler hat einen kleinen Sale mit Rabatten von bis zu 90 Prozent gestartet. Bei den meisten Angeboten handelt es sich um Downloadcodes, sodass ihr sie auch dann nutzen könnt, wenn ihr eine Xbox Series ohne Laufwerk besitzt. Leider hat Amazon bislang keine eigene Übersichtsseite für die Deals erstellt, deshalb muss man sie sich hier auf der Gesamtübersicht der Gaming-Angebote heraussuchen:

Xbox-Spiele jetzt bis zu 90% günstiger sichern!

Dabei solltet ihr beachten: Manchmal führt Amazon in seiner Angebotsliste Spiele nur in der PS5-Version auf, obwohl sie auch in der Xbox-Version reduziert sind. Für alle, die keine Lust haben, selbst die Deals zu durchwühlen, haben wir hier die Highlights herausgesucht:

Xbox-Spiele im Sale: Das sind unsere 10 Highlights!

Video starten 15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Bei den meisten der reduzierten Xbox-Spiele handelt es sich um Titel aus dem Hause Electronic Arts. Darunter sind nicht nur die aktuellen Sportspiele wie EA Sports FC 26 oder F1 25, sondern auch viele schon etwas ältere Titel, die dafür aber desto günstiger sind. Gerade Burnout Paradise Remastered und Unravel sind mit ihren Preisen von rund 4€ echte Schnäppchen und trotz ihres Alters klare Kaufempfehlungen.

Daneben finden sich unter den Deals natürlich auch ein paar echte Meisterwerke wie die Mass-Effect-Reihe oder das Remake des ersten Dead Space, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Hier nun also unsere zehn Highlights aus dem Sale, sortiert nach Rabatt. In der Regel handelt es sich dabei um Downloadcodes, physische Versionen haben wir entsprechend markiert:

Xbox-Spiele jetzt bis zu 90% günstiger sichern!

Falls ihr noch mehr günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden möchtet, könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen:

Weitere aktuelle Angebote:
Liebebvolles Artwork und waschechter Horror: Dieses Kartenspiel entwickelt sich zum Kenner-Liebling!
von Marina Häuser
Die PS5 Pro wird wahrscheinlich nie wieder so günstig sein wie jetzt
von GamePro Deals
Das beste Controller-Design der letzten 20 Jahre wird einfach nicht alt! Jetzt sparen!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 30 Minuten

Liebebvolles Artwork und waschechter Horror: Dieses Kartenspiel entwickelt sich zum Kenner-Liebling!

vor einer Stunde

Bis zu 90% auf Xbox-Spiele: Das sind die 10 besten Angebote des neuen Sales!

vor 4 Stunden

Die PS5 Pro wird wahrscheinlich nie wieder so günstig sein wie jetzt

vor 5 Stunden

Das beste Controller-Design der letzten 20 Jahre wird einfach nicht alt! Jetzt sparen!

vor 14 Stunden

Cosori Airfryer supergünstig: Diese Heißluftfritteuse ist ein Preis-Leistungs-Knaller!
mehr anzeigen