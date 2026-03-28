Bis zu 90% auf Xbox-Spiele: Das sind die 10 besten Angebote des neuen Sales!

Gerade könnt ihr Xbox-Spiele bis zu 90% günstiger abstauben. Dieses Bild zeigt die Nr. 5 und die Nr. 2 auf unserer Highlights-Liste, die ihr unten findet.

Gerade könnt ihr mal wieder Xbox-Spiele bei Amazon günstig abstauben, der Händler hat einen kleinen Sale mit Rabatten von bis zu 90 Prozent gestartet. Bei den meisten Angeboten handelt es sich um Downloadcodes, sodass ihr sie auch dann nutzen könnt, wenn ihr eine Xbox Series ohne Laufwerk besitzt. Leider hat Amazon bislang keine eigene Übersichtsseite für die Deals erstellt, deshalb muss man sie sich hier auf der Gesamtübersicht der Gaming-Angebote heraussuchen:

Dabei solltet ihr beachten: Manchmal führt Amazon in seiner Angebotsliste Spiele nur in der PS5-Version auf, obwohl sie auch in der Xbox-Version reduziert sind. Für alle, die keine Lust haben, selbst die Deals zu durchwühlen, haben wir hier die Highlights herausgesucht:

Xbox-Spiele im Sale: Das sind unsere 10 Highlights!

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

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Bei den meisten der reduzierten Xbox-Spiele handelt es sich um Titel aus dem Hause Electronic Arts. Darunter sind nicht nur die aktuellen Sportspiele wie EA Sports FC 26 oder F1 25, sondern auch viele schon etwas ältere Titel, die dafür aber desto günstiger sind. Gerade Burnout Paradise Remastered und Unravel sind mit ihren Preisen von rund 4€ echte Schnäppchen und trotz ihres Alters klare Kaufempfehlungen.

Daneben finden sich unter den Deals natürlich auch ein paar echte Meisterwerke wie die Mass-Effect-Reihe oder das Remake des ersten Dead Space, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Hier nun also unsere zehn Highlights aus dem Sale, sortiert nach Rabatt. In der Regel handelt es sich dabei um Downloadcodes, physische Versionen haben wir entsprechend markiert:

Falls ihr noch mehr günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden möchtet, könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: