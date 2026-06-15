92 Punkte auf Metacritic: Diesen Rollenspiel-Megahit sollte niemand verpassen – jetzt ist er günstig!

Wer auch nur ein bisschen was für storybasierte Fantasy-Abenteuer übrig hat, darf diesen Rollenspiel-Hit nicht verpassen.

Obwohl der Prime Day 2026 eigentlich erst am 23. Juni startet, hat Amazon heute bereits einige frühe Gaming-Angebote gestartet, darunter zahlreiche Spiele für PS5, Switch und Switch 2. Mit dabei ist einer der größten PS5-Rollenspielhits der letzten Jahre, der auf Metacritic bei 92 Punkten steht und den ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo sonst so günstig findet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Wie üblich bei Prime-Day-Angeboten ist der Deal nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Übrigens sind unter den Angeboten noch einige weitere Rollenspiel-Highlights für PS5:

Surreales Gesamtkunstwerk: Das ist das Rollenspiel-Meisterwerk!

Die Welt, durch die wir auf unserer Expedition reisen, wirkt oft surreal bis postapokalyptisch.

Wir sprechen natürlich von Clair Obscur: Expedition 33, das im letzten Jahr jede Menge Auszeichnungen zum Spiel des Jahres kassiert hat, unter anderem bei den Game Awards. Das viele Lob hat sich das Rollenspiel nicht zuletzt durch seine kreative und wunderschön designte Spielwelt verdient: Ihr seid in einer Fantasy-Welt unterwegs, deren Stil vom Frankreich des 19. Jahrhunderts inspiriert ist, sogar mir einer eigenen Variante des Eiffelturms.

Diese Welt hat apokalyptische Züge: Eine übernatürliche Malerin malt regelmäßig eine Zahl auf einen Felsen, woraufhin alle Menschen, die das entsprechende Alter erreicht haben, sterben müssen. Als Teil der Expedition 33 brechen wir nun auf, um zu verhindern, dass diesmal alle 33-Jährigen sterben. Dabei reisen wir durch surreal wirkende Landschaften voller bizarrer Monster und treffen auch auf die Überreste früherer, gescheiterter Expeditionen.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Spielerisch orientiert sich Clair Obscur an klassischen JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen, fügt diesen jedoch ein paar eigene Ideen hinzu, um für mehr Action zu sorgen. So könnt ihr mit dem richtigen Timing Angriffen eurer Feind ausweichen und selbst mächtige Spezialattacken ausführen. Das funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass auch diejenigen, die sonst nicht viel mit Rundentaktik anfangen können, hier ihren Spaß haben können.

Alles in allem hat das Studio Sandfall Interactive mit Clair Obscur: Expedition 33 ein rundum geglücktes Gesamtkunstwerk abgeliefert, das von starkem Gameplay über eine faszinierende Welt bis zu einer spannenden Story alles liefert, was man sich von einem tollen Rollenspiel wünschen kann. Wer Lust darauf hat, sich für circa 45 Stunden in ein fantastisches Singleplayer-Abenteuer zu vertiefen, sollte den großen Überraschungshit des letzten Jahres unbedingt noch nachholen.