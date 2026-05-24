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93 Punkte auf Metacritic: Dieses PS5-Spiel ist atmosphärisch eine Wucht und jetzt richtig günstig!

Eines der besten PS5-Spiele überhaupt, das nicht zuletzt durch seine düstere Atmosphäre und seine hochwertige Inszenierung fesselt, könnt ihr euch jetzt zum Sparpreis schnappen.

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GamePro Deals
24.05.2026 | 13:02 Uhr


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Artdesign und Inszenierung sind bei diesem Grusel-Abenteuer für PS5 meisterhaft. Artdesign und Inszenierung sind bei diesem Grusel-Abenteuer für PS5 meisterhaft.

Gerade könnt ihr euch eines der besten PS5-Spiele überhaupt, das auf Metacritic bei 93 Punkten liegt, günstig im Angebot sichern, und das sogar in der Gold Edition inklusive der Story-Erweiterung. Das Komplettpaket bekommt ihr jetzt in der physischen Version bei MediaMarkt für die Hälfte dessen, was ihr im PlayStation Store bezahlen müsstet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

PS5-Meisterwerk mit 93 Punkten jetzt günstig sichern!

Durch den aktuellen MediaMarkt-Sale könnt ihr übrigens noch einige weitere Gaming-Schnäppchen abstauben. Bei den Spielen ist die Auswahl zwar eher gering, dafür könnt ihr euch Bundles mit der Nintendo Switch 2 und dem DualSense Controller günstig schnappen. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Großer MediaMarkt-Sale: Über 1000 Sonderangebote abstauben!

Düsteres Meisterwerk mit gruseligem Dorf: Das ist der günstige PS5-Hit!

Video starten 2:14 Resident Evil 4 Remake - Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Bei dem PS5-Hit handelt es sich um das Remake von Resident Evil 4, das ihr euch in der Gold Edition zum Sparpreis schnappen könnt. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die Story-Erweiterung Separate Ways mit etwa 6 bis 7 Stunden zusätzlicher Spielzeit. Diese lässt euch die Geschichte noch einmal aus der Perspektive von Ada Wong, die schon vor Leon am Ort des Geschehens war, erleben.

Top-Horrorspiel für PS5 jetzt im Angebot schnappen!

Im Hauptspiel sucht Leon S. Kennedy in einem gruseligen spanischen Dorf nach der verschwundenen Tochter des US-Präsidenten und bekommt es dabei mit den Anhängern eines mysteriösen Kultes und natürlich auch mit furchterregenden Monstern zu tun. Atmosphärisch ist die Neuauflage aufgrund der komplett neuen Grafik und der hochkarätigen Inszenierung sogar noch packender als das ohnehin schon großartige Original.

Video starten 8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Mindestens ebenso wichtig sind die spielerischen Änderungen, denn die Steuerung war beim Resident Evil 4 aus 2005 noch recht schwerfällig. Das neue PS5-Spiel steuert sich hingegen wie ein moderner First Person Shooter. Auch beim Leveldesign hat die Neuauflage einige Ecken und Kanten abgeschliffen und dadurch eine noch bessere Balance zwischen schneller Horror-Action, ruhigeren Grusel- und Erkundungsabschnitten und kleinen Rätseln gefunden.

Dem Remake ist es damit gelungen, den Klassiker sinnvoll zu modernisieren und zugleich seinen Kern und seine Stimmung beizubehalten. Die Erkundung des Gruseldorfes und seiner vielen überraschenden Geheimnisse ist dadurch heute ein sogar noch fesselnderes Erlebnis als damals. Wenn ihr auf düstere Singleplayer-Spiele mit toller Atmosphäre steht, solltet ihr das neue Resident Evil 4 deshalb auf jeden Fall spielen, unabhängig davon, ob ihr das Original schon kennt oder nicht.

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