Bis zu 85% auf AAA-Spiele im Xbox Store: 2K-Games wie Borderlands und Mafia im Sale

Der Xbox Store hat einen neuen Sale mit Spielen des Publishers 2K gestartet. Mit 43 Angeboten für Xbox Series und Xbox One ist die Auswahl zwar nicht so groß wie bei vielen anderen Aktionen des Xbox Stores, es sind aber immerhin einige der besten 2K-Spiele aus 2022 dabei, wie Marvel’s Midnight Suns, The Quarry und Tiny Tina’s Wonderlands. Aber auch berühmte Reihen wie Borderlands oder Mafia finden sich unter den Angeboten. Der Sale läuft noch bis zum 21. Februar, die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent:

Neben dem 2K Publisher Sale laufen im Xbox Store gerade übrigens noch verschiedene weitere Sales. So bekommt ihr beispielsweise so ziemlich alle großen Open-World-Hits aus dem Hause Ubisoft günstiger, außerdem gibt es eine ansehnliche Auswahl an Anime-Spielen im Angebot. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox Series und Xbox One, von denen es im Xbox Store gerade rund 400 gibt, findet ihr hier:

