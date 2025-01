Action-Hit für Nintendo Switch im Angebot: Exklusivspiel jetzt zum halben Preis bei Amazon schnappen!

Wer auf der Nintendo Switch temporeiche Action mit AAA-Inszenierung erleben möchte, kommt an diesem exklusiven Spiel nicht vorbei.

Ein so aufwendig inszeniertes Action-Feuerwerk findet ihr auf dieser Konsole in keinem anderen Spiel: Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Exklusivspiel für Nintendo Switch zum Top-Preis sichern. Den Hack&Slash-Hit bekommt ihr jetzt gute 50 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP bzw. zum aktuellen Preis im Nintendo eShop:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Da sich gerade Preise für Spiele bei dem Online-Händler gerne mal sehr schnell ändern, solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Switch-Exklusivhit: Dieses Action-Feuerwerk hat WIRKLICH Hand und Fuß!

Die Kämpfe und die filmreife Inszenierung sind auch in Bayonetta 3 wieder die Highlights, das Hack&Slash-Spiel für Switch hat aber noch mehr zu bieten.

Es geht hier um Bayonetta 3. Der jüngste Teil der berühmten Hack&Slash-Reihe hat weltweit hohe Wertungen abstauben können und auch uns in unserem GamePro-Test überzeugt. Nicht ohne Grund haben wir sehr ansehnliche 88 Punkte vergeben:

Natürlich spielt ihr auch in Bayonetta 3 wieder die namensgebende Hexe, die mit Waffen an Händen und Füßen ausgerüstet ist. Markenzeichen und Highlight der Serie sind nach wie vor die spektakulär inszenierten Kämpfe mit coolen Kombos und Spezialfähigkeiten, in denen ihr sogar für möglichst stilvolles Schnetzeln eurer zahlreichen Feinde belohnt werdet.

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

Es gibt allerdings auch einige große Neuerungen. So kann Bayonetta diesmal einen Dämon beschwören, den ihr dann selbst im Kampf steuern dürft. Um für mehr Abwechslung zwischen den rasanten Kämpfen zu sorgen, wurden die Level offener gestaltet, sodass ihr zwischendurch auch mal beim Erkunden durchatmen könnt. Dabei könnt ihr auch auf zahlreiche neue Minispiele stoßen.

Außerdem kämpft Bayonetta diesmal nicht mehr gegen Dämonen, sondern gegen eine Armee von Homunkuli, die sämtliche Paralleluniversum mit Ausnahme ihres eigenen auslöschen wollen. Um das zu verhindern, reist Bayonetta in verschiedene Parallelwelten und auch an verschiedene Orte in unterschiedlichen Epochen, die vom modernen Tokio bis zum antiken China reichen.

Alles in allem bekommt ihr hier also den besten und vielseitigsten Teil einer ohnehin schon hervorragenden Reihe. Wenn ihr Lust auf ein Switch-Spiel habt, das von vorn bis hinten durch spektakuläre Action glänzt, ist Bayonetta 3 den aktuellen Angebotspreis von 29,48€ deshalb auf jeden Fall wert: