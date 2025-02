Der Action-Hit für PS5 im Angebot: Black Myth: Wukong könnt ihr jetzt extra günstig abstauben!

Die großen Bosskämpfe erinnern sofort an Bloodborne oder Dark Souls.

Black Myth: Wukong war einer der größten Spiele-Hypes 2024 und hier wurden die Spieler tatsächlich auch mal nicht enttäuscht, sondern bekamen genau das, worauf sie gehofft hatten: Ein bildhübsches, actionreiches Spiel im fernöstlichen Setting, in dem ihr mit eurem Kampfstab alle möglichen mythologischen Kreaturen in epischen Boss-Kämpfen verprügeln dürft. Die PS5-Version des Spiels gibt es jetzt extra günstig auf Amazon.

Dark Souls in der asiatischen Mythologie

Die Story von Black Myth: Wukong folgt grob einer alten, chinesischen Sage, der "Reise nach Westen", in der der Affenkönig Sun Wukong eine große Rolle spielt. Im Spiel werdet ihr genau zu diesem royalen Primaten und kloppt euch mit einem Kampfstab durch eine wunderschöne Fantasy-Welt.

Das Spiel, welches die Unreal Engine 5 nutzt, sieht einfach gut aus und erschafft ein immersives Erlebnis.

Die großen Vorbilder sind nur allzu offensichtlich: Die großen Gegner und echt schwierigen Boss-Fights erinnern stark an Dark Souls oder andere soulslike-Spiele wie Lies of P oder Bloodborne. Aber Black Myth: Wukong spielt sich wesentlich schneller und actionreicher, da es zum Beispiel kein Blocken gibt, sondern ihr Angriffen nur ausweichen könnt.

Gegner verdreschen hat selten so viel Spaß gemacht

Ihr habt zwar nur euren Kampfstab und könnt nicht auf andere Waffen wechseln, aber das Spiel ist trotzdem mehr als abwechslungsreich. Dafür sorgen die verschiedenen Kampfstile, die ihr nutzen könnt und zwischen denen ihr dynamisch, auch im Kampf selbst wechseln könnt. Diese Stile beeinflussen eure Schläge und welche Kombos ihr ausführen könnt.

Mit Zaubern wird das Ganze noch actiongeladener: So könnt ihr Gegner einfrieren, Verbündete beschwören oder ihr verwandelt euch selbst in verschiedene Tiere. So kommt auch nach dem zehnten Boss keine Langeweile beim Spielen auf.

Die Bosse sind nicht gerade leichte Kost, sondern bockschwer.

Auch wenn das Test-Fazit meiner Kollegen bei der Gamestar sehr positiv ausfällt, ein paar Kritikpunkte gibt es dann doch. Schaut hier das Test-Video zu Black Myth: Wukong an. Anmerkung: Im Video wird noch keine Punktwertung genannt, in der finalen Wertung bekam das Spiel eine 82. Das Video beschäftigt sich außerdem mit der PC-Fassung des Spiels, da es für die PS5 keine Testversion gab.

18:18 Black Myth: Wukong im PC-Test: Ein noch unfertiges Action-Highlight

Autoplay

Black Myth: Wukong war zurecht eines der gehyptesten Spiele 2024 und hat viele Spieler sowohl am PC, als auch an den Konsolen glücklich gemacht. Solltet ihr das Action-Spiel bisher verpasst haben, ist jetzt die ideale Zeit, es nachzuholen.