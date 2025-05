Action-Rollenspiel kehrt nach fast 20 Jahren zurück: Neuauflage für Switch 2 & PS5 jetzt mit Bonus sichern!

Dieses Action-Rollenspiel bekommt nach 19 Jahren eine Neuauflage, mit der wohl kaum jemand gerechnet hatte.

Schon am 19. Juni kehrt ein Rollenspiel-Klassiker, der hierzulande allerdings noch wenig bekannt ist, in einer technisch stark verbesserten Version mit hübscherer Grafik und komfortabler Bedienung zurück: Mit Raidou Remastered könnt ihr bald aus der Third-Person-Perspektive im Tokyo des Jahres 1931 auf Dämonenjagd gehen. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits für Nintendo Switch, Switch 2 und PS5 vorbestellen:

Neben dem Pre-Order-Bonus, der in einer speziellen Brille für den Protagonisten Raidou besteht, könnt ihr euch so auch Amazons Preisgarantie für Vorbesteller sichern: Sollte das Spiel vor dem Release-Termin noch günstiger werden, müsst ihr automatisch weniger bezahlen. Übrigens soll das Spiel auch für PC und Xbox Series erscheinen, allerdings nur digital.

Übernatürlicher Detektiv in den 30ern: Das bietet die Rollenspiel-Neuauflage

Raidou Remastered: In der grafisch verbesserten Neuauflage des Rollenspiels sieht Tokyo recht schick aus.

Bei Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, handelt es sich um eine Neuauflage des ursprünglich 2006 erschienenen Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, dem dritten Teil der Reihe Devil Summoner. Diese Reihe wiederum ist genau wie die Persona-Spiele ein Spin-off der berühmten JRPG-Serie Shin Megami Tensei.

Auch wenn der Stil auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mag, weist Raidou Remastered jedoch erhebliche Unterschiede zu Persona oder Shin Megami Tensei auf. Erstens ist Raidou nicht rundenbasiert, sondern setzt auf actionreiche Echtzeit-Kämpfe. Wie im Original kommen dabei nicht nur Nahkampf- und Schusswaffen zum Einsatz, wir können auch Dämonen beschwören, die wir zuvor im Kampf besiegt haben.

Raidou Remastered: In den Straßen der japanischen Hauptstadt trefft ihr auf zahlreiche Dämonen.

Zweitens ist das Setting ein anderes: Wir sind zwar weiterhin in Tokyo, aber weit in der Vergangenheit im Jahr 1931, wo wir einen jungen Privatdetektiv mit übernatürlichen Kräften spielen. Obwohl Raidou Remastered keine typische Open World bietet, können wir dabei weitläufige Gebiete in unterschiedlichen historischen Distrikten der japanischen Hauptstadt weitgehend frei erkunden.

Diesmal bekommt es Raidou mit einem besonders mysteriösen Fall zu tun: Eine Highschool-Schülerin will ihn damit beauftragen, sie zu töten. Bevor Raidou den Grund dafür erfahren oder gar ihren Wunsch in die Tat umsetzen kann, wird sie jedoch von Soldaten entführt. Während wir nun Tokio nach Spuren von ihr absuchen, kämpfen wir zugleich gegen Dämonen und treffen historische Persönlichkeiten wie Grigori Rasputin (der in der echten Welt allerdings schon 1916 gestorben ist).