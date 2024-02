Action-RPG im Cyberpunk-Stil kommt exklusiv für PS5: Jetzt Stellar Blade mit Preorder-Bonus sichern!

Schon im April steht der Release des PS5-exklusive Action-Rollenspiels Stellar Blade an.

Es war eine der großen Überraschungen auf Sonys State of Play letzte Woche: Das Action-RPG Stellar Blade, das ursprünglich unter dem Namen Project EVE für verschiedene Platformen angekündigt wurde, ist fast fertig! Es erscheint schon am 26. April, nun allerdings exklusiv für PS5. Bei Amazon könnt ihr es schon vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern:

Alternativ könnt ihr auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn bestellen. Alle drei Händler verlangen derzeit 79,99€ und bieten eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, bezahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist der Preorder-Bonus?

Die Vorbesteller-Boni bestehen aus verschiedenen Ingame-Items für die Hauptfigur Eve. Hier der Überblick:

Vorab-Freischaltung des Planetarischen Diving-Suits

Vorab-Freischaltung der klassischen runden Brille

Ohrpanzerung-Ohrringe

Was ist Stellar Blade überhaupt?

Stellar Blade ist ein Action-Rollenspiel in einem überzeichneten, düsteren Anime-Stil, das laut seinem Director Kim Hyung Tae stark von NieR: Automata inspiriert ist. Es spielt in einer endzeitlichen Cyberpunk-Welt, die aufgeteilt ist in eine Wüste voller skurriler Monster und angriffslustiger Roboter an der Erdoberfläche und einer Metropole im Untergrund.

In Letzterer trefft ihr auf viele seltsame und zwielichtige Charaktere, von denen nicht wenige eine Vorliebe für enge, schwarze Latex-Outfits zu haben scheinen. Auch technisch modifizierte Körper sieht man hier häufig, wie üblich in Cyberpunk-Spielen. Die Gewaltdarstellung dürfte recht explizit ausfallen, immerhin ist Stellar Blade erst ab 18 freigegeben. Ob euch der Stil zusagt, werdet ihr mit dem obigen Trailer schnell herausfinden.

Cyberpunk-typisch hat Stellar Blade so einige schräge Charakterdesigns zu bieten.

Beim Kampfsystem scheint sich Stellar Blade an Hack&Slash-Actionspielen wie Bayonetta oder Devil May Cry zu orientieren. Es wird also auf hohes Tempo, spektakuläre Kombos und eine effektgeladene, aufwendige Inszenierung gesetzt. Daneben soll Stellar Blade durch eine spannende und wendungsreiche Geschichte motivieren, die nichts Geringeres als das Schicksal der Menschheit zum Thema hat.

