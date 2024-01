Stellar Blade - Das PS5-exklusive Action-RPG hat einen Releasetermin

Stellar Blade ist ein Action-RPG mit Cyberpunk-Setting von Shift Up, in dem ihr euch in einer postapokalyptischen Welt fiesen mutierten Gegnern stellen müsst.

Die Kämpfe sind rasant und laufen in Echtzeit ab. Besonders die Bosskämpfe sollen dabei echte Highlights im Spiel darstellen, da die Endgegner teilweise bildschirmfüllend groß sind. Wie auf der State of Play angekündigt wurde, erscheint der Titel am 26. April 2024 für die PS5