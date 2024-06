Action-RPG für PS5 & PS4 im Angebot: Schnappt euch diese Diablo-Alternative jetzt im Komplettpaket mit allen DLCs

Dieses Action-Rollenspiel für PS5 und PS4 gibt es gerade günstig. Unterschätzt es nicht, nur weil es niedlich aussieht!

Lust auf ein Action-Rollenspiel, das das Gameplay von Diablo mit dem Stil und der Welt von Minecraft kreuzt? Dann ist Minecraft Dungeons auf jeden Fall das Richtige für euch. Aber selbst dann, wenn ihr einfach nur eine gute Diablo-Alternative mit ein paar kreativen Ideen sucht, solltet ihr einen Blick auf die Monstermetzelei im Klötzchen-Look riskieren.

Das gilt desto mehr, als ihr die Minecraft Dungeons Ultimate Edition, die alle sechs DLC-Erweiterungen enthält, gerade für PS5 und PS4 bei Amazon zum Schnäppchenpreis im Angebot bekommt:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte also jederzeit wieder enden.

Minecraft Dungeons: Was kann die Diablo-Alternative mit Klötzchen-Optik?

26:14 Minecraft Dungeons ist das kleinste Diablo der Welt

Wie üblich für ein Action-RPG im Diablo-Stil legt ihr euch auch in Minecraft Dungeons mit ganzen Horden von Monstern und Untoten an. Dabei seid ihr stets auf der Suche nach Schätzen, mit denen ihr eure Ausrüstung verbessern könnt, um euch mit noch mehr und noch stärkeren Feinden anlegen zu können.

Ein paar Unterschiede gibt es jedoch, etwa bei dem motivierenden Fortschrittssystem. Statt auf relativ starre Charakterklassen wie in Diablo 4 setzt dieses nämlich auf eine flexiblere Kombination aus Verzauberungspunkten, durch die ihr Ausrüstung verbessert, und Artefakten, mit denen sich Spezialfähigkeiten auslösen lassen.

Wie üblich im Action-RPG-Genre bekommt ihr es auch in Minecraft Dungeons mit ganzen Horden von Gegnern zu tun.

Dadurch lässt sich die Spielweise auch später im Spiel noch flexibel anpassen, was ganz besonders dann nützlich ist, wenn ihr euch in den Koop für bis zu vier Spieler*innen stürzt, der sowohl online als auch offline verfügbar ist. Wie üblich in dem Genre kommt es hier schließlich darauf an, die Fähigkeiten der Teammitglieder möglichst effektiv miteinander zu kombinieren.

Eine weitere Stärke von Minecraft Dungeons sind die abwechslungsreichen Gebiete, die von geheimnisvollen Tempelanlagen in der Wüste über finstere Minenschächte bis zu tückischen Sumpflandschaften reichen. Durch die in der Ultimate Edition enthaltenen DLCs kommen noch mal neue Regionen hinzu, beispielsweise werdet ihr in einen dichten Dschungel und auf verschneite Berggipfel geschickt.

Ganz so hohe Erwartungen an die Langzeitmotivation wie bei Diablo 4 solltet ihr zwar nicht haben (wobei auch Diablo 4 diese Erwartungen ja nur teilweise erfüllen kann). Insgesamt bekommt ihr aber ein umfangreiches und vielseitiges Action-RPG-Paket, das für lange Zeit fesseln kann und sein Geld zweifelsfrei wert ist.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: