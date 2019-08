Dragon Ball - Adidas kündigt neue Sneaker an & Oolong ist der Erste

Im letzten Jahr brachte der Sportartikelhersteller Adidas eine eigene Reihe an Sneakern heraus, die an das Dragon Ball-Universum angelehnt waren. Jede größere Figur aus der Anime-Vorlage durfte sich dabei über ein eigenes Paar Schuhe in den passenden Farben freuen. Offenbar ist geplant, diese Reihe fortzusetzen.

Neue Dragon Ball-Sneaker sind im Anmarsch

Wie die Sneaker-Website Modern Notoriety berichtet, wird es mit dem Dragon Ball x adidas Nizza Hi "Oolong" einen neuen Schuh geben, der das Dragon Ball-Franchise zitiert - dieses Mal allerdings die originale Anime-Serie. Als erster Charakter gibt sich Formwandler-Schwein Oolong die Ehre, der passend zu seiner fragwürdigen Persönlichkeit mit Unterhöschen abgebildet wird.

New ‘Dragon Ball’ x adidas Sneakers could drop this month:



???https://t.co/PJWbFEwsJm pic.twitter.com/0ztdk9yu8H — Highsnobiety (@highsnobiety) August 14, 2019

Frivoler Look: Die Sneaker sind in weiß und pink gehalten, wobei die Sohle noch einmal im knalligen Grün daherkommt. Auf den Seiten ist das Gesicht von Oolong aufgestickt, gemeinsam mit einer Reihe an Unterhosen, in die Oolong sich verwandeln kann.

Relase im August? Der adidas Nizza Hi "Oolong" könnte übrigens schon bald verfügbar sein, denn der Releasetermin soll noch im August 2019 stattfinden. Ob und wann der Schuh auch bei uns in den Läden steht, ist noch nicht bekannt.

Welche Dragon Ball-Figuren sollten ebenfalls ihren eigenen Schuh bekommen?