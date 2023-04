Advance Wars 1+2 im Angebot: Brandneuer Strategiehit für Nintendo Switch günstig bei Amazon

Den brandneuen Switch-Hit Advance Wars 1+2 gibt es bei Amazon jetzt schon güsntiger.

Nach langer Wartezeit ist gestern endlich Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp für Nintendo Switch erschienen. Heute gibt es den Strategiehit bei Amazon bereits günstiger, nämlich für 52,99€ (UVP: 59,99€). Ihr bekommt also rund 12 Prozent Rabatt, was vielleicht nicht nach wahnsinnig viel klingt, aber für ein brandneues, exklusives Switch-Spiel doch beachtlich ist.

Der Preis ist jedenfalls gut genug, um Advance Wars 1+2 derzeit auf Platz 2 der Verkaufscharts für Switch-Spiele bei Amazon zu bringen. Nur an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt auch Advance Wars nicht vorbei. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt.

Was ist Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp?

2:01 Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp - Neuer Trailer stellt die Commander von Orange Star vor

Neue Grafik & Online-Multiplayer: Bei Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp handelt es sich um das Switch-Remake der beiden ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Rundenstrategie-Klassiker. Die Grafik wurde komplett runderneuert: Statt Pixellook gibt es nun 3D-Grafik, die den bunten Comic-Stil der Originale aber beibehält. Neu ist zudem, dass ihr nun auch in Online-Matches antreten könnt. Außerdem bekommt ihr zwei umfangreiche Story-Kampagnen sowie lokalen Multiplayer, und zwar sowohl an einem System als auch mit mehreren Konsolen.

Klassisches Strategie-Gameplay: Am Kern des Gameplays hat sich hingegen wenig geändert: Zunächst wählt ihr einen Kommandanten, der eigenhändig ins Kampfgeschehen eingreifen und durch seine individuellen Fähigkeiten das Glück auf dem Schlachtfeld schnell wenden kann. Dann bewegt ihr auf einer strategischen Übersichtskarte eure Land-, Luft- und Seestreitkräfte und nehmt Städte ein, wobei ihr stets Faktoren wie das Gelände und das Wetter in eure Schlachtpläne einbeziehen solltet. Trefft ihr auf Feinde, wird in einen separaten Kampfbildschirm geschaltet.

Wenn ihr wissen wollt, was internationale Kritiker*innen über Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sagen, könnt ihr euch hier unsere Zusammenfassung ansehen: