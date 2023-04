Advance Wars 1+2 auf Metacritic: Diese Strategie-Neuauflage solltet ihr auf dem Schirm haben

Die ersten Tests zu Advance Wars 1+2 wurden veröffentlicht.

Eigentlich hätte Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp schon im letzten Jahr erscheinen sollen, wurde dann aber wegen des Angriffskrieges in der Ukraine deutlich nach hinten verschoben. Jetzt steht der Release endlich an und kurz vorher sind bereits die ersten Tests und Wertungen für den Titel veröffentlicht worden.

Und die zeigen ein recht eindeutiges Bild: Die Neuauflage der beiden Strategiespiel-Klassiker vom Gameboy Advance scheint ziemlich gut gelungen zu sein. Dementsprechend ordentlich fallen auch die aktuellen Durchschnitts-Scores auf den beiden großen Wertungsaggrationsseiten aus:

Metacritic : 82 , bei aktuell 49 Wertungen

: , bei aktuell 49 Wertungen OpenCritic: 80, bei aktuell 35 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zum Spiel im Überblick:

Magazin Wertung Nintendo Life 9/10 ScreenRant 90 Destructoid 85 Jeuxvideo 80 Twinfinite 80 Shacknews 8/10 Gamespot 7/10 Wccftech 8/10 Stevivor 75 Spaziogames 8,2/10

Das katapultiert Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp direkt in die obere Riege der Strategiespiele für die Nintendo-Konsole und ihr solltet den Titel unbedingt auf dem Schirm haben, wenn ihr an diesem Genre Interesse habt oder zwei der absoluten GBA-Klassiker in überarbeiteter Form nachholen wollt.

Im Trailer könnt ihr euch nochmal einen Eindruck von den Inhalten des Remakes machen:

5:40 Advance Wars 1+2 - Vor Switch-Release: Das sind die Inhalte der Remakes - Vor Switch-Release: Das sind die Inhalte der Remakes

Das wird gelobt und das kritisiert

Natürlich unterscheiden sich die Reviews zum Spiel in vielen Punkten, einige Elemente finden sich aber in vielen Tests – sowohl Lob als auch Kritik.

Das ist positiv:

zeitloses rundenbasiertes Gameplay

viel Varianz bei Einheiten und Karten

viele Inhalte und Modi

tolle Online-Komponente

Das ist negativ:

simpler Grafik-Stil

Schlachten können repetitiv werden

Bei einigen Reviews klingt zudem durch, dass die Re-Boot-Variante zwar vieles richtig macht, es diese aber grundsätzlich nicht unbedingt gebraucht hätte, weil Gameplay-Kern und nahezu alle weiteren Elemente fast identisch zu denen der Vorlagen sind.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erscheint am 20. April 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

Werdet ihr euch die Neuauflage der Strategie-Klassiker holen?