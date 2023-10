Nur noch heute: Schnappt euch spannende Adventskalender von LEGO und Co. im Prime Day Angebot

Jeden Tag eine kleine Überraschung.

Am Amazon Prime Day könnt ihr nicht nur Elektronik zu reduzierten Preisen ergattern, sondern euch auch auf die bevorstehenden Feiertage vorbereiten. In diesem Artikel stellen wir euch eine vielfältige Auswahl an Adventskalendern vor, die ihr am Prime Day zu unschlagbaren Preisen erhalten könnt.

Aber Achtung: Die Angebote sind nur noch heute bis 23:59 Uhr aktiv!

Der Amazon Prime Day läuft am 10. und 11. Oktober. Um einen kühlen Kopf zu behalten, könnt ihr gerne bei unserer Prime Day-Übersicht vorbeischauen. Hier findet ihr immer die aktuellen Angebote.

Harry Potter Adventskalender von LEGO am Prime Day

Der LEGO Harry Potter Adventskalender ist vor allem für Fans der Harry Potter Franchise ein spannendes Produkt. Insgesamt 24 Türchen voller Miniaturbausätze, Figuren und Accessoires aus der Welt von Harry Potter warten auf euch!

Im Adventskalender sind sechs Harry Potter Minifiguren enthalten.

Jeden Tag im Dezember kann man ein neues kleines Modell oder eine Figur zusammenbauen, was nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten steigert, sondern auch ein wenig Magie aus der Zauberwelt in die Festtage bringt.

Auf diese Weise könnt ihr nicht nur die Weihnachtszeit feiern, sondern auch eure Liebe zu Harry Potter und LEGO genießen.

Mein persönlicher Favorit: Ein Krimi-Adventskalender!

Hier könnt ihr euch auf eine spannende Variante des klassischen Adventskalenders freuen. Anstatt Schokolade oder Spielzeug verbirgt er 24 kleine Krimi-Geschichten oder Rätsel hinter den Türchen.

Spannende Escape Room Erlebnisse für jeden Tag? Mit diesem Adventskalender ist es möglich!

Jeden Tag könnt ihr ein neues Türchen öffnen, um eine neue Episode einer fortlaufenden Krimigeschichte zu entdecken oder ein Rätsel zu lösen. Jede Geschichte bietet euch ein Escape Room Erlebnis, das euren detektivischen Spürsinn auf die Probe stellt.

Mit der Neuerscheinung 2023 macht man sich selbst oder seinen Lieben eine Freude, wenn man Krimi-Fan ist oder gerne Rätsel löst.

Weitere Adventskalender im Prime Day Angebot:

Amazon Prime Day 2023

Am 10. und 11. Oktober ist Amazon Prime Day. Die Angebote gehen bis zum 11. Oktober um 23:59 Uhr. Schaut doch auch mal bei folgenden Deals vorbei, um nichts zu verpassen: