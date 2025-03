Das Beste kommt zum Schluss: Kurz vorm Ende der Frühlingsangebote gibt es ein 5.1-Soundsystem von Sony zum Spottpreis!

Soundbar, Subwoofer und zwei extra Lautsprecher: Und das alles für richtig wenig Asche.

Das ist mal eine Soundanlage, die den Titel Heimkino wirklich verdient hat: Die Sony HT-S40R liefert euch nicht nur echten 5.1 Surround Sound, sondern auch eine starke Leistung mit ganzen 600 Watt. Damit wird selbst die seichteste Seifenoper zum epochalen Blockbuster – zumindest was den Sound angeht.

Bei den Amazon Frühlingsangeboten könnt ihr euch das Soundsystem momentan richtig günstig gönnen – die Aktion geht aber nur noch bis heute um Mitternacht, ihr müsst euch also ranhalten, wenn ihr das Schnäppchen euer Eigen nennen wollt.

5.1 Surround Sound vom Feinsten

Für diejenigen von euch, die keine Ahnung, was 5.1 Sound sein soll, hier das Wichtigste in Kürze: Die vordere Zahl, also die fünf, gibt an, wie viele Hoch- und Mitteltonlautsprecher dem System zur Verfügung stehen. Drei der Soundkanäle sind in der großen Soundbar verbaut, die anderen beiden bilden die zwei Lautsprecher, die ihr am besten hinter euch aufstellt.

Mit dem Sony HT-S40R hört ihr euren Sound von überall.

Die eins steht dann für die Anzahl an Kanälen, auf denen tiefere Basstöne transportiert werden. Im Klartext, ihr habt einen Subwoofer, der euch den Bass nur so um die Ohren scheppert. Das in Kombination mit den im Raum verteilten Lautsprechern sorgt für Klang, der von überall gleichzeitig kommt und euch so ganz tief ins Geschehen hinein zieht. Viel näher an echten Kino-Sound kommt ihr gar nicht heran!

Dank schlauem Design vermeidet ihr Kabelsalat

Ihr müsst eure Kabel nicht durch den ganze Raum legen, um den großartigen Sound der Sony HT-S40R genießen zu können: Subwoofer und Soundbar werden über dieselbe Stromquelle betrieben und dort werden auch die Kabel an euren Fernseher angeschlossen. Die Soundbar besitzt mit HDMI, optischem Eingang und analogem Eingang alle gängigen Anschlüsse und ihr könnt sie auch via Bluetooth mit euren Geräten verbinden.

Dank der Signalbox für die hinteren Lautsprecher müsst ihr nicht überall Kabel verlegen.

Die Lautsprecher für die Rückseite werden mit einer kleinen Empfangsbox verbunden, die sich mit der Soundbar und dem Subwoofer verbindet und die Signale an die hinteren Lautsprecher überträgt. So spart ihr euch mühsames Kabelverlegen in eurem Wohnzimmer.

Für jede Gelegenheit den passenden Sound-Modus

Ihr könnt mithilfe der beiliegenden Fernbedienung auswählen, worauf das Soundsystem den Fokus legen soll. Ihr wollt euren Lieblingsfilm in vollen Zügen genießen? Dann wählt den Cinema-Modus und lasst euch vom Surround-Sound in den Bann ziehen. Wenn ihr gerade lieber Musik hören wollt, könnt ihr einfach in den Musikmodus schalten und im Sprachmodus wird der Fokus auf die Verständlichkeit von Gesprächen gelegt.

Das 5.1 Soundsystem von Sony liefert bombastischen Sound und dank der Frühlingsangebote zu einem wirklich starken Preis. Aber der Rabatt gilt nur noch heute – also los!