AirPods Pro 2 im Angebot: Jetzt Apples High-End-Kopfhörer mit ANC zum Toppreis abstauben

Nur für kurze Zeit könnt ihr bei Cyberport die In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods Pro 2 günstig abstauben.

Bei Cyberport könnt ihr gerade die Apple AirPods Pro der 2. Generation günstig im Sonderangebot bekommen: Für die hochwertigen, mit Active Noise Cancelling ausgestatteten In-Ear-Kopfhörer bezahlt ihr jetzt nur noch 229€, und zwar inklusive MagSafe Ladecase. Selbst am Prime Day oder im Black Friday Sale bei Amazon waren sie nicht so günstig zu haben. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Offiziell läuft das Angebot zwar noch bis 9 Uhr am Mittwochmorgen. Da aber insgesamt nur 500 Exemplare der Apple AirPods Pro 2 verfügbar sind, könnten sie schon früher ausverkauft sein. Wir rechnen damit, dass die In-Ear-Kopfhörer bereits heute Abend vergriffen sein werden.

Was können die Apple AirPods Pro 2?

Hervorragendes ANC: Einer der größten Vorteile der Apple AirPods Pro ist das hervorragende Active Noise Cancelling (ANC), das bei der 2. Generation im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich verbessert wurde. Dadurch könnt ihr jetzt auch in lauten Umgebungen in Ruhe eure Musik, Hörbücher oder Podcasts hören. Falls ihr umgekehrt ganz genau wissen wollt, was um euch herum vorgeht, könnt ihr Umgebungsgeräusche im Transparenzmodus verstärken lassen.

Durch das MagSafe Ladecase halten die Apple AirPods Pro 2 insgesamt bis zu 30 Stunden lang durch.

Besserer Sound dank starkem Bass: Verbesserungen gibt’s auch beim Klang. Zwar haben auch die ersten AirPods Pro hier schon gute Qualität geboten, die Nachfolger legen aber insbesondere bei den Bässen nochmal deutlich nach und bieten druckvolleren Sound, was für Musikfans ein großer Vorteil ist. Natürlich wurden auch wieder hochwertige Mikrofone in die Hörer integriert, damit ihr euch gut verständlich unterhalten könnt.

Mehr Akku und neuer Lautstärkeregler: Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Die Apple Airpods Pro 2 halten nun circa 6 statt 4,5 Stunden durch. Mit dem mitgelieferten MagSafe Ladecase sind es sogar rund 30 statt 24 Stunden, sodass ihr auch bei langen Reisen nicht auf eure Musik verzichten müsst. Außerdem gibt es nun endlich einen Lautstärkeregler direkt am Hörer, wodurch einer der größten Mängel der Vorgänger behoben wurde.

