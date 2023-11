Alan Wake 2 - Armbrust finden: So schnappt ihr euch die Waffe aus dem Kultversteck in Watery

Im Guide erfahrt ihr, wie ihr an Sagas Armbrust kommt.

In Watery könnt ihr eine der besten Waffen aus Alan Wake 2 für Saga finden. Alles was ihr dafür tun müsst, ist kurz abseits der Hauptwege ein Kultversteck mit einer Zahlenkombination knacken. Den genauen Ort der Truhe und den Code verraten wir euch hier im Guide.

Ort des Kultverstecks: Hier findet ihr die Armbrust

begebt euch mit Saga nach Watery (Kapitel: Mädchen vom Ort )

) verlasst den Ort im Westen

trefft ihr auf die Koskela Brüder, nehmt den Waldpfad gen Norden

macht der Weg einen Schlenker, biegt nach links zur Hütte ab

Die Armbrust befindet sich in einer verschlossenen Truhe

Den genauen Ort haben wir euch hier auf der Map rot eingekreist:

Das Kultversteck öffnen: So lautet der Code

Code: 5-2-7

So kommt ihr auf die Lösung: Rechts neben dem Kultversteck befindet sich ein Schießstand. Hier müsst ihr genau schauen, in welchen Nummern ein, zwei und drei Pfeile stecken. Anschließend gebt ihr den Code in das Schloss der Truhe ein und könnt die Armbrust herausholen.

Tipp: Holt euch Armbrust-Pfeile zurück

Geht übrigens nicht vor lauter Freude über die neue Waffe einfach zurück auf den Hauptpfad, sondern schnappt euch zunächst noch die zahlreichen Pfeile, die auf dem Schießstand in den Nummer stecken.

Und wichtig: Es besteht bei der Armbrust die Chance, dass ihr abgefeuerte Pfeile wieder looten könnt. Schaut daher immer, ob ihr sie am Zielort erneut einstecken könnt.

Alan Wake 2 ist am 27. November für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen

Ihr habt noch Fragen zu Alan Wake 2. Stellt sie gerne im Kommentarbereich und wir helfen euch weiter.