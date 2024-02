PS Plus lässt euch jetzt eines der besten Spiele 2023 mit Hammergrafik gratis anspielen

Alan Wake 2 erhält eine Trial-Version für alle PS Plus Premium-Mitglieder.

Alan Wake 2 gehört mit einem Metascore von 89 zu den besten Spielen des vergangenen Jahres und kann dank PS Plus Premium jetzt in einer kostenlosen Trial-Version ausprobiert werden! Perfekt für alle, die noch unschlüssig sind oder einfach nur einen kurzen Blick in das atmosphärische Horror-Abenteuer werfen wollen.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Trial-Version zu Alan Wake 2 ab sofort im PS Store verfügbar

Ihr könnt das Spiel kostenlos anzocken, wenn ihr ein aktives PS Plus Premium-Abo besitzt

Länge der Trial-Version: 3 Stunden ohne Einschränkungen

Das steckt hinter Alan Wake 2

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure GamePro-Wertung: 85

85 Durschn. Score auf Metacritic: 89

Darum geht es: In Alan Wake 2 müssen wir mysteriöse Kultistenmorde aufklären und stolpern dabei in ein skurriles Abenteuer, das uns mit teils wirklich bizarrem Storytelling überrascht und an den Bildschirm fesselt.

Mehr zu Alan Wake 2 lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Alan Wake 2 im Test: Ein wunderschöner Albtraum, den wir auf PS5 und Xbox Series abwerten müssen von Dennis Michel

Ein verdammt hübsches Spiel: Alan Wake 2 kann auf der PS5 im 4K-Qualitätsmodus oder im 60fps-Leistungsmodus gezockt werden. So oder so sieht das Abenteuer einfach fantastisch aus und gehört zu den visuell beeindruckendsten Spielen, die ihr aktuell zocken könnt. Die schöne Grafik trägt dabei zur packenden Horror-Atmosphäre bei, oder um aus dem Test des lieben Kollegen Dennis zu zitieren: Alan Wake 2 ist ein "Atmosphäre-Monster durch und durch".

Das große Aber: Auf der PS5 (sowie auf der Xbox Series X/S) hat Alan Wake 2 stellenweise mit technischen Problemen wie Kantenflimmern und Bugs zu kämpfen, weshalb wir das Spiel im GamePro-Test um fünf Punkte abgewertet haben.

PS Plus - Alle Preise des Services im Überblick

Falls ihr überlegt, auf eine höhere Abostufe zu upgraden oder euch eine neue Mitgliedschaft zu holen, findet ihr hier noch einmal alle Preisklassen des Services im Überblick:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 71,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 125,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 151,99 Euro



Mehr zum Thema PS Plus Essential im Februar 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele im Abo von Eleen Reinke

Übrigens hat Sony vor wenigen Tagen die neuen Bonus-Spiele enthüllt, die ihr mit dem PlayStation Plus Essential-Abo im Februar 2024 bekommt. Alle neuen Titel stellen wir euch im oben verlinkten GamePro-Artikel genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welche Titel sich der Download lohnt.

Zockt ihr kostenlose Trial-Versionen oder Demos von Games?