Alien Isolation 2 - Release, Plattformen und alles Wichtige zum potentiellen Horror-Hit

Hier erfahrt ihr alles Wichtige, was zum Nachfolger von Alien Isolation bereits bekannt ist.

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Dennis Müller
12.06.2026 | 08:30 Uhr

Alles Wichtige zu Alien Isolation 2 von Creative Assembly. Alles Wichtige zu Alien Isolation 2 von Creative Assembly.

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Mit Alien Isolation 2 ist aktuell bei Creative Assembly die direkte Fortsetzung eines der besten Horrorspiele in Entwicklung und wir wollen euch hier im Artikel einmal zusammenfassen, was wir bereits über das schaurige First-Person-Spiel wissen.

Gibt es neue Infos zu Alien Isolation 2, werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid hier immer auf dem aktuellen Stand.

Wann erscheint Alien Isolation 2?

  • Release: unbekannt

Nachdem die Fortsetzung im Oktober 2024 offiziell angekündigt und auf dem Summer Game Fest im Juni 2026 erstmals in einer Alpha-Version spielbar war, sieht es aktuell ganz danach aus, dass es bis zur Veröffentlichung noch eine Weile dauert.

Wir rechnen frühestens Ende 2027 mit dem Release.

Video starten 1:39 Alien Isolation 2 schickt euch auf festen Boden – und die Xenomorph gleich hinterher

Für diese Plattformen erscheint Alien Isolation 2

  • PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam

Es ist zudem sehr gut möglich, dass Alien Isolation 2 als Cross-Gen-Titel erscheint und zum Release auch auf der PlayStation 6 und der kommenden Xbox-Generation landen wird, das ist aber noch nicht bestätigt.

Infos zum Entwickler

Wie bereits Alien Isolation wird das Sequel vom britischen Studio Creative Assembly entwickelt und hat mit Al Hope sogar den gleichen Game Director.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr mehr über die Story von Alien Isolation 2.

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